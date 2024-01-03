Hükümetten Emekliye Zam Sürprizi: Yeni En Düşük Maaş 17.900 TL!

Emeklinin en düşük maaşı için seyyanen zammı da göz önünde bulundurulacak. Hükümet emekli maaş zammına ilişkin merak edilenler haberimizde.

Hükümetten Emekliye Zam Sürprizi: Yeni En Düşük Maaş 17.900 TL!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-01-2024 14:15

2024 yılında Türkiye'de asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesi, çalışanlar arasında farklı tepkilere yol açarken, şimdi de emeklilerin gözü kendi maaşlarına yapılacak zamlarda. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, emekliler için beklenen maaş zammı konusunda çeşitli tahminler yapılıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de emekli maaşlarının hesaplanma sistemine dikkat çekti. Erdursun'a göre, eğer 2000 ve 2008 yıllarında yapılan emekli aylığı hesaplama sistemi değişiklikleri olmasaydı, emekli maaşları net olarak 15 bin TL civarında olacaktı.

En Düşük Emekli Maaşında 11.250 TL Tahmini

Erdursun, Ocak ayında beklenen %38'lik enflasyon oranı ile birlikte, emekli aylıklarının 20 bin 700 TL civarına çıkabileceğini ifade etti. Ancak, emekli maaşlarının hesaplama sistemindeki değişikliklerin bu artışı engellediğini belirtti. Ayrıca, Erdursun emekli maaşlarına yapılacak %50 oranında artışla en düşük emekli maaşının 11 bin 250 TL'ye yükseleceğini söyledi. Her şeyin fiyatının güncellenirken emekli aylıklarının güncellenmediğini vurgulayarak, çarşı pazardaki fiyat artışlarının enflasyonla eşleşmediğini belirtti.

Seyyanen Artışla 17.900 TL Olması Gündemde

Erdursun, düşük kök maaşı olan emekliler için 5 bin TL üzerine 8 bin TL seyyanen artış ve %38 enflasyon farkı uygulanırsa, en düşük emekli aylığının 17 bin 900 TL civarında olacağını öngördü. Ayrıca, Türkiye'de 2004 yılına kadar en düşük emekli aylığının hep asgari ücretin üstünde olduğunu ifade etti.

Erdursun, asgari ücretin iş verene maliyetinin 30 bin TL'ye ulaşacağını ve Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılmasının beklendiğini belirtti. Bu zam ile asgari ücretin en az 20 bin TL'ye çıkabileceğini öngörüyor. Bu tahminler ve açıklamalar, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamların ve asgari ücretin gelecekteki değişikliklerinin önemini vurguluyor. Emekliler için bu zamlar, yaşam standartlarını ve finansal durumlarını önemli ölçüde etkileyebilecek unsurlar olarak görülüyor. Bu değişiklikler, özellikle ekonomik koşullar göz önüne alındığında, milyonlarca emekli vatandaş için önem taşıyor.

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı onayı ile emeklilere ve 18 yaş üzerine ödeme: 5 Ocak'tan sonra hesaplarda olacak Cumhurbaşkanı onayı ile emeklilere ve 18 yaş üzerine ödeme: 5 Ocak'tan sonra hesaplarda olacak
PTT'den Emeklilere Müjde: 14.600 TL Tek Seferde Verilecek PTT'den Emeklilere Müjde: 14.600 TL Tek Seferde Verilecek
Sahibinden çalındı mı? Sahibinden.com çöktü mü? Neden girmiyor sebebi Sahibinden çalındı mı? Sahibinden.com çöktü mü? Neden girmiyor sebebi
SMS ile Başvuranlar Bu Gece 70 Bin TL Alıyor! Yapı Kredi Müşterilerine Özel Duyuru! SMS ile Başvuranlar Bu Gece 70 Bin TL Alıyor! Yapı Kredi Müşterilerine Özel Duyuru!
Yapı Kredi Müşterileri Ocak Ayında 9 bin TL Alıyor! Bankaya Başvuru Yapmak Yeterli Olacak Yapı Kredi Müşterileri Ocak Ayında 9 bin TL Alıyor! Bankaya Başvuru Yapmak Yeterli Olacak
ING, TEB ve İş Bankası'ndan Açıklama: Yarım Saate 60 Bin TL Ödüyor! ING, TEB ve İş Bankası'ndan Açıklama: Yarım Saate 60 Bin TL Ödüyor!
ÇOK OKUNANLAR
Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?
  • 30-12-2023 09:41

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?"

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!
  • 29-12-2023 11:25

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
  • 30-12-2023 10:45

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?