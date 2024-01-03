Hükümetten Emekliye Zam Sürprizi: Yeni En Düşük Maaş 17.900 TL!

2024 yılında Türkiye'de asgari ücretin 17 bin 2 TL olarak belirlenmesi, çalışanlar arasında farklı tepkilere yol açarken, şimdi de emeklilerin gözü kendi maaşlarına yapılacak zamlarda. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, emekliler için beklenen maaş zammı konusunda çeşitli tahminler yapılıyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda, Türkiye'de emekli maaşlarının hesaplanma sistemine dikkat çekti. Erdursun'a göre, eğer 2000 ve 2008 yıllarında yapılan emekli aylığı hesaplama sistemi değişiklikleri olmasaydı, emekli maaşları net olarak 15 bin TL civarında olacaktı.

En Düşük Emekli Maaşında 11.250 TL Tahmini

Erdursun, Ocak ayında beklenen %38'lik enflasyon oranı ile birlikte, emekli aylıklarının 20 bin 700 TL civarına çıkabileceğini ifade etti. Ancak, emekli maaşlarının hesaplama sistemindeki değişikliklerin bu artışı engellediğini belirtti. Ayrıca, Erdursun emekli maaşlarına yapılacak %50 oranında artışla en düşük emekli maaşının 11 bin 250 TL'ye yükseleceğini söyledi. Her şeyin fiyatının güncellenirken emekli aylıklarının güncellenmediğini vurgulayarak, çarşı pazardaki fiyat artışlarının enflasyonla eşleşmediğini belirtti.

Seyyanen Artışla 17.900 TL Olması Gündemde

Erdursun, düşük kök maaşı olan emekliler için 5 bin TL üzerine 8 bin TL seyyanen artış ve %38 enflasyon farkı uygulanırsa, en düşük emekli aylığının 17 bin 900 TL civarında olacağını öngördü. Ayrıca, Türkiye'de 2004 yılına kadar en düşük emekli aylığının hep asgari ücretin üstünde olduğunu ifade etti.

Erdursun, asgari ücretin iş verene maliyetinin 30 bin TL'ye ulaşacağını ve Temmuz ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılmasının beklendiğini belirtti. Bu zam ile asgari ücretin en az 20 bin TL'ye çıkabileceğini öngörüyor. Bu tahminler ve açıklamalar, emeklilerin maaşlarına yapılacak zamların ve asgari ücretin gelecekteki değişikliklerinin önemini vurguluyor. Emekliler için bu zamlar, yaşam standartlarını ve finansal durumlarını önemli ölçüde etkileyebilecek unsurlar olarak görülüyor. Bu değişiklikler, özellikle ekonomik koşullar göz önüne alındığında, milyonlarca emekli vatandaş için önem taşıyor.