Hükümetin zam planı deşifre oldu: Asgari ücret için zam rakamı karara bağlandı

Bu durum, pek çok aileyi doğrudan etkiliyor ve asgari ücrete yapılacak zam, herkes tarafından büyük bir merak ve endişeyle bekleniyor. Özellikle kamuoyuna yansıyan hesaplamalar ve kulis bilgileri, bu beklentiyi daha da artırıyor.

SEÇİM ZAMMI

2024 yılı Mart ayının sonunda yapılacak yerel seçimler, hükümet için büyük bir önem taşıyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehirde seçim zaferi hedefleyen AK Parti, bu seçimlere güçlü bir şekilde girmeyi planlıyor. Geçmiş seçimlerde bu iki şehirde oy çoğunluğunu kaybeden parti, bir yenilgiyi göze alamaz. Bu bağlamda, vatandaşın memnuniyetini kazanmak için maaş zamlarına ağırlık verileceği ve asgari ücrete ciddi bir zam yapılacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

YÜZDE 50 ÜZERİ

Son iki yılda Ocak ayında yüzde 50'nin üzerinde zam yapılan asgari ücrete, bu yıl da benzer bir oranda zam yapılması bekleniyor. Gelen bilgilere göre, asgari ücret zammı yüzde 50'nin altında kalmayacak. Hatta, refah payı artışıyla birlikte asgari ücret zammının yüzde 60’a yaklaşması veya doğrudan yüzde 60 olarak belirlenmesi gündemde.

HESAPLAMALAR

Asgari ücret zammının belirlenmesinde enflasyon ve diğer ekonomik parametreler göz önünde bulundurulsa da, bu seçim dönemi nedeniyle bu hesaplamaların gerçekçi sonuçlar vermeyeceği düşünülüyor. Seçim zammının bu hesaplamaları etkileyebileceği belirtiliyor.

İŞVERENE EK DESTEK!

Asgari ücret artışının işverenler üzerindeki mali yükünü hafifletmek için hükümetin ek destek planları bulunuyor. İşverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 500 TL'den 2.000 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu destek, asgari ücretli çalışanlara yapılan zammın bir kısmını devletin üstlenmesini sağlayacak.

YÜZDE 60 ZAMLI ASGARİ ÜCRET KAÇ PARA OLUR?

Şu anda net 11.402 TL olan asgari ücrete yapılacak yüzde 60'lık bir zam durumunda, yeni asgari ücretin 18.243 TL olması bekleniyor. Bu artış, milyonlarca asgari ücretli vatandaşın hayat standartlarında önemli bir iyileşme sağlayabilir