Hükümet Kemerleri Gevşetti de Gevşetti Her AY 9.648 TL Ödeme Yapıyor - Devlet çalışsın çalışmasın her bireye sunduğu destek imkanlarını gün gün arttırıyor. İhtiyaç sahibi bireye yapılan sosyal destek hizmetleri tam sürat devam ediyor. Çalışan, çalışmayan bireye sunulan desteklerin yanı sıra bir de işinden çıkartılmış zorunlu ve isteksiz ayrılan bireye yeni destek ödemesi sunuluyor. İşsizlik ödeneği adı altında ödenen bu destek İŞKUR tarafından sağlanıyor ve belirli şartlarda belli bir süre ödeme yapılıyor. Uzun süredir var olan işsizlik maaşı ile alakalı detaylarda, asgari ücret zammı sonrasında artış yaşandığı söyleniyor.

işsizlik maaşı, sigortalı çalışanların işsiz kalması durumunda İŞKUR tarafından verilen bir sosyal güvenlik hakkı olarak tanımlanabilmektedir. İşsizlik maaşından faydalanabilmek için bir kaç şart bulunuyor. Bu şartları taşıyan birey, bireysel ödeme kapsamında günlük olarak ödeme alabiliyor. Bu günlük ödemeler totale vurulduğunda ise aylık 10.000 TL2ye kadar ulaşabiliyor.

İşyeri tarafından işinden çıkartılan birey işsizlik maaşına başvurabiliyor. Ancak öncelikli şart ise işinden ayrılmasından sonra başvuru süreci için 30 günden fazla vakit geçmemiş olmaması gerekiyor. İşsizlik gün gün artıyor. haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9,6 olarak açıklandı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,8 iken kadınlarda yüzde 13,2 olarak tahmin edilirken, İŞKUR kaydı ile işsizlere asgari ücretin yüzde 40'ı ödemeleri başladı.

İşsizlik Maaşı Alma Şartları

) Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

2) Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

3) Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

4) Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik Ödemesi Ne Kadar Ödenmektedir?

2023 yılında asgari ücrete yapılan zamla birlikte, işsizlik maaşı da artmıştır. 11 bin 402,32 TL olan yeni asgari ücretin yüzde 14'lük SGK primi bin 878,03 olurken, yüzde 1'lik işsizlik sigorta primi 134,15 TL oldu. günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı günlük işsizlik ödeneği miktarı olarak bilinmektedir. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir.