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Honda piyasayı ters düz edecek! Uygun fiyatlı ilk elektrikli scooter açıklandı! Peynir ekmek gibi satar!

Otomobil ve motosiklet sektöründe önde gelen bir marka olan Honda, ilk elektrikli scooter modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Honda piyasayı ters düz edecek! Uygun fiyatlı ilk elektrikli scooter açıklandı! Peynir ekmek gibi satar!
Yayın Tarihi : 2023-06-18 12:46

Uygun fiyatlı ilk elektrikli scooter açıklandı! Peynir ekmek gibi satar! Honda piyasayı ters düz edecek-  Otomobil ve motosiklet sektöründe önde gelen bir marka olan Honda, ilk elektrikli scooter modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Japon otomobil üreticisi Honda, EM1 E adını taşıyan bu modeliyle elektrikli motosiklet pazarına giriş yapıyor. Şirket, 2025 yılına kadar 10 farklı elektrikli iki tekerlekli model sunma planını duyurmasından bir yıl sonra bu ilk seri üretim elektrikli motosikleti piyasaya sürmüş durumda.

Honda EM1 E, markanın ilk elektrikli scooter modeli olma özelliği taşıyor. Bu model, 1.7kW gücünde bir motora sahip olup, maksimum torku 90Nm ve maksimum hızı 45km/saat olarak belirlenmiştir. Özellikleriyle 2022 yılında tanıtılan Yamaha Neo e-scooter ile rekabet edecek bir model olarak öne çıkıyor.

Honda EM1 E, 50cc benzinli motosikletlerin elektrikli versiyonu olarak değerlendirilebilir. Motosiklet, Honda'nın kendi geliştirdiği çıkarılabilir lityum iyon pil olan Honda Mobile Power Pack ile birlikte sunuluyor. 

EM1 E'nin ekonomi modunda 48km'lik bir sürüş menzili bulunmaktadır. Ancak Honda, WMTC Class 1 testi sırasında 30km'lik bir mesafe kaydedildiğini belirtmektedir. Şarj hızı açısından, e-scooter'ın %0'dan %50'ye şarj olması 2 saat sürmektedir. Tam şarj süresi ise 6 saattir.

Honda, EM1 E modelini kiralama satış modeliyle sunmayı planlamaktadır ve alıcılara beyaz, gümüş ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunulacaktır. Motosikletin fren sistemi ön disk ve arka tambur frenlerden oluşurken, süspansiyon sistemi teleskopik çatal ve arka tarafta yer alan ikiz şoklardan oluşmaktadır. Yeni Honda e-bike'ın resmi piyasaya sürülme tarihi henüz belirlenmemiş olsa da, bu yıl ilerleyen dönemlerde piyasaya çıkması beklenmektedir. Ayrıca, motosikletin fiyatı hakkında henüz bir bilgi verilmemiş olup, uygun ve rekabetçi bir fiyat etiketiyle sunulması bekleniyor. 

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