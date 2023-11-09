Honda otomobil fiyatlarını alaşağı etti: Bu kampanya çok su götürür

Sıfır otomobil fiyatlarının son aylarda gördüğü sert düşüşler, tüketicilere büyük avantajlar sunuyor. İşte Honda'nın son indirimleri ve güncel fiyatlarına dair detaylar!

Honda, Türkiye otomobil pazarında önemli bir yere sahip ve özellikle Honda Civic modeli, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih ediliyor. Kasım ayı geldiğinde, Honda da diğer otomobil markaları gibi yeni kampanyalarını ve fiyat güncellemelerini duyurdu. Bu haberimizde, 2023 model Honda Civic'in güncel fiyat listesi ve kampanya detaylarına yakından bakacağız.

Sıfır Otomobil Piyasasında Büyük Fırsatlar Devam Ediyor

Son aylarda, sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat düşüşleri otomobil almak isteyenler için müjdeli bir gelişme oldu. Kasım ayıyla birlikte, birçok otomobil markası fiyat indirimlerini duyurmaya başladı ve Honda da bu kampanyalara katılan markalardan biri oldu.

Honda'nın Güncel Fiyatları ve İndirim Oranları

2023 model Honda Civic'in güncel fiyat listesi ve indirim oranları şu şekildedir:

1.5L VTEC Turbo ECO – Otomatik - Elegance: Eskiden 1.573.000 TL olan fiyatı, şimdi 1.425.000 TL'ye düştü.

1.5L VTEC Turbo ECO – Otomatik - Executive+: Eskiden 1.704.000 TL olan fiyatı, şimdi 1.519.000 TL'ye düştü.

1.5L VTEC Turbo Benzin – Otomatik - Elegance: Eskiden 1.573.000 TL olan fiyatı, şimdi 1.425.000 TL'ye düştü.

1.5L VTEC Turbo Benzin – Otomatik - Executive+: Eskiden 1.704.000 TL olan fiyatı, şimdi 1.519.000 TL'ye düştü.

Honda'nın Sunduğu Avantajlar Neler?

Honda, sadece fiyat indirimleriyle değil, aynı zamanda sunduğu avantajlarla da dikkat çekiyor. Honda Civic alıcıları, güvenlik ve konforun yanı sıra yüksek performans ve tasarım özelliklerini de satın alıyorlar. Ayrıca Honda'nın sunduğu özel servis ve bakım hizmetleri de müşterilere ek bir değer sağlıyor.

2023 model Honda Civic'in fiyatlarının dip seviyelere inmesi, otomobil almayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. Honda'nın güncel fiyatları ve avantajları, otomobil alıcılarının dikkatini çekeceğe benziyor.