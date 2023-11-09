Advert

Honda otomobil fiyatlarını alaşağı etti: Bu kampanya çok su götürür

2023 yılında otomobil almayı düşünenler için büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. Ünlü otomobil üreticisi Honda, Kasım ayı itibariyle Honda Civic fiyatlarında önemli bir indirime imza attı.

Honda otomobil fiyatlarını alaşağı etti: Bu kampanya çok su götürür
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-11-2023 10:33

Sıfır otomobil fiyatlarının son aylarda gördüğü sert düşüşler, tüketicilere büyük avantajlar sunuyor. İşte Honda'nın son indirimleri ve güncel fiyatlarına dair detaylar!

Honda, Türkiye otomobil pazarında önemli bir yere sahip ve özellikle Honda Civic modeli, Türkiye'de geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih ediliyor. Kasım ayı geldiğinde, Honda da diğer otomobil markaları gibi yeni kampanyalarını ve fiyat güncellemelerini duyurdu. Bu haberimizde, 2023 model Honda Civic'in güncel fiyat listesi ve kampanya detaylarına yakından bakacağız.

Sıfır Otomobil Piyasasında Büyük Fırsatlar Devam Ediyor

Son aylarda, sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat düşüşleri otomobil almak isteyenler için müjdeli bir gelişme oldu. Kasım ayıyla birlikte, birçok otomobil markası fiyat indirimlerini duyurmaya başladı ve Honda da bu kampanyalara katılan markalardan biri oldu.

Honda'nın Güncel Fiyatları ve İndirim Oranları

2023 model Honda Civic'in güncel fiyat listesi ve indirim oranları şu şekildedir:

  • 1.5L VTEC Turbo ECO – Otomatik - Elegance: Eskiden 1.573.000 TL olan fiyatı, şimdi 1.425.000 TL'ye düştü.

  • 1.5L VTEC Turbo ECO – Otomatik - Executive+: Eskiden 1.704.000 TL olan fiyatı, şimdi 1.519.000 TL'ye düştü.

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin – Otomatik - Elegance: Eskiden 1.573.000 TL olan fiyatı, şimdi 1.425.000 TL'ye düştü.

  • 1.5L VTEC Turbo Benzin – Otomatik - Executive+: Eskiden 1.704.000 TL olan fiyatı, şimdi 1.519.000 TL'ye düştü.

Honda'nın Sunduğu Avantajlar Neler?

Honda, sadece fiyat indirimleriyle değil, aynı zamanda sunduğu avantajlarla da dikkat çekiyor. Honda Civic alıcıları, güvenlik ve konforun yanı sıra yüksek performans ve tasarım özelliklerini de satın alıyorlar. Ayrıca Honda'nın sunduğu özel servis ve bakım hizmetleri de müşterilere ek bir değer sağlıyor.

2023 model Honda Civic'in fiyatlarının dip seviyelere inmesi, otomobil almayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. Honda'nın güncel fiyatları ve avantajları, otomobil alıcılarının dikkatini çekeceğe benziyor. 

Benzer Haberler
Taşeron ve belediye şirket işçilerine SON DAKİKA kadro: Bakan Vedat Işıkhan son durumu duyurdu Taşeron ve belediye şirket işçilerine SON DAKİKA kadro: Bakan Vedat Işıkhan son durumu duyurdu
İslam Memiş aldığı hisseyi açıkladı: Borsa düşerken bu şirketler roket gibi uçacak! İslam Memiş aldığı hisseyi açıkladı: Borsa düşerken bu şirketler roket gibi uçacak!
300.000 TL'nin banka getirisi eve ek maaş kazandırdı! En fazla faiz veren 2 banka mest etti 300.000 TL'nin banka getirisi eve ek maaş kazandırdı! En fazla faiz veren 2 banka mest etti
PTT’den karşılıksız ödeme müjdesi! TC kimlik no sonuna göre 30000 TL nakit veriliyor! Yarın sabah hesapta! PTT’den karşılıksız ödeme müjdesi! TC kimlik no sonuna göre 30000 TL nakit veriliyor! Yarın sabah hesapta!
Devletten destek paketi duyuruldu! Borcu olan A'dan Z'ye herkese borcunu kapatma fırsatı Devletten destek paketi duyuruldu! Borcu olan A'dan Z'ye herkese borcunu kapatma fırsatı
47-48-49 yaş altı olanlar için erken emeklilik jesti geldi 47-48-49 yaş altı olanlar için erken emeklilik jesti geldi
ÇOK OKUNANLAR
Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi