  • 02 HAZİRAN Cuma 19:50
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Honda fiyatlarına akılalmaz zam yaptı! Vatandaş şaşkına döndü! İşte City, Civic, Accord fiyat listesi Haziran 2023

Yeni fiyatlarla birlikte en uygun Honda modeli dahi 800 bin TL'ye kadar yükseldi. Özellikle Honda Civic fiyatlarında da önemli bir artış yaşandı. İşte güncel Honda fiyatları...

Honda fiyatlarına akılalmaz zam yaptı! Vatandaş şaşkına döndü! İşte City, Civic, Accord fiyat listesi Haziran 2023
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-06-2023 12:25

Vatandaş şaşkına döndü! İşte City, Civic, Accord fiyat listesi Haziran 2023... Honda fiyatlarına akılalmaz zam yaptı-  Son dakika haberiyle birlikte Honda'nın fiyatlarına yüksek oranda zam yapıldığı ortaya çıktı. Yeni fiyatlarla birlikte en uygun Honda modeli dahi 800 bin TL'ye kadar yükseldi. Özellikle Honda Civic fiyatlarında da önemli bir artış yaşandı. İşte güncel Honda fiyatları:

Honda Jazz Fiyat Listesi:

  • 1.5Le:HEV Hybrid Otomatik Executive: 1.136.000 TL
  • 1.5Le:HEV Hybrid Otomatik Crosstar Executive: 1.168.500 TL

Honda City Fiyat Listesi:

  • 1.5LVTEC Benzin Otomatik Elegance: 800.500 TL
  • 1.5LVTEC Benzin Otomatik Executive: 825.000 TL

Honda Civic Sedan (YENİ) Fiyat Listesi:

  • 1.5LVTEC Turbo ECO Otomatik Elegance: 1.214.500 TL
  • 1.5LVTEC Turbo ECO Otomatik Executive+: 1.316.000 TL
  • 1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 1.214.500 TL
  • 1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 1.316.000 TL

Honda HR-V Fiyat Listesi:

  • 1.5Le:HEV Hybrid Otomatik Elegance: 1.316.000 TL
  • 1.5Le:HEV Hybrid Otomatik Advance: 1.359.500 TL
  • 1.5Le:HEV Hybrid Otomatik Style: 1.451.000 TL

Honda Accord Fiyat Listesi:

  • 1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Executive: 1.614.000 TL
  • 1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 1.725.500 TL

Honda CR-V Fiyat Listesi:

  • 1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 1.620.500 TL
  • 1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Executive: 1.778.000 TL
  • 1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 1.913.500 TL
  • 2.0Le:HEV Hybrid Otomatik Executive+ Hybrid: 2.962.000 TL

Yukarıda belirtilen fiyatlar, perakende satışlar için Honda Türkiye A.Ş. tarafından tavsiye edilen fiyatlar olup, Honda Otomobil Bayileri kendi satış fiyatlarını bağımsız olarak belirleyebilir. Fiyatlara plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil değildir. Bu bedeller müşteri tarafından karşılanacaktır. KDV-ÖTV oranlarındaki değişiklikler ise teslimat sırasında müşteriye yansıtılacaktır.

  • Etiketler
Peugeot (pejo) fiyatlara müthiş zam yaptı! 208, 2008, 308, 3008, 408, 508, 5008 fiyat listesi Haziran 2023 kaç TL?
Volkswagen yeni modeliyle sükse yaptı! Tayron Türkiye'de peynir ekmek gibi satacak
Benzer Haberler
Haziran ayı sıcak geçecek! 8 banka biraz önce peş peşe açıkladı! Emeklilere büyük ödeme yapılacak Haziran ayı sıcak geçecek! 8 banka biraz önce peş peşe açıkladı! Emeklilere büyük ödeme yapılacak
Anneniz, babanız, dedeniz veya hiç bilmediğiniz akrabalar! Ekran açıldı deve yüküyle miras kalmış olabilir hemen sorgulayın Anneniz, babanız, dedeniz veya hiç bilmediğiniz akrabalar! Ekran açıldı deve yüküyle miras kalmış olabilir hemen sorgulayın
ÇOK OKUNANLAR
Bankaların mevduat hesapları vatandaşları zengin ediyor! Günlük 1.500 TL kazanmak olası.
  • 26-05-2023 22:26

Bankaların mevduat hesapları vatandaşları zengin ediyor! Günlük 1.500 TL kazanmak olası.

Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullandı
  • 29-05-2023 10:56

Zeynep Mansur tekerlekli sandalyeyle oy kullandı

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları
  • 31-05-2023 21:35

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz
  • 02-06-2023 15:14

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
  • 02-06-2023 10:59

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!