Honda fiyatlarına akılalmaz zam yaptı! Vatandaş şaşkına döndü! İşte City, Civic, Accord fiyat listesi Haziran 2023

Vatandaş şaşkına döndü! İşte City, Civic, Accord fiyat listesi Haziran 2023... Honda fiyatlarına akılalmaz zam yaptı- Son dakika haberiyle birlikte Honda'nın fiyatlarına yüksek oranda zam yapıldığı ortaya çıktı. Yeni fiyatlarla birlikte en uygun Honda modeli dahi 800 bin TL'ye kadar yükseldi. Özellikle Honda Civic fiyatlarında da önemli bir artış yaşandı. İşte güncel Honda fiyatları:

Honda Jazz Fiyat Listesi:

1.5Le:HEV Hybrid Otomatik Executive: 1.136.000 TL

1.5Le:HEV Hybrid Otomatik Crosstar Executive: 1.168.500 TL

Honda City Fiyat Listesi:

1.5LVTEC Benzin Otomatik Elegance: 800.500 TL

1.5LVTEC Benzin Otomatik Executive: 825.000 TL

Honda Civic Sedan (YENİ) Fiyat Listesi:

1.5LVTEC Turbo ECO Otomatik Elegance: 1.214.500 TL

1.5LVTEC Turbo ECO Otomatik Executive+: 1.316.000 TL

1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 1.214.500 TL

1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 1.316.000 TL

Honda HR-V Fiyat Listesi:

1.5Le:HEV Hybrid Otomatik Elegance: 1.316.000 TL

1.5Le:HEV Hybrid Otomatik Advance: 1.359.500 TL

1.5Le:HEV Hybrid Otomatik Style: 1.451.000 TL

Honda Accord Fiyat Listesi:

1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Executive: 1.614.000 TL

1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 1.725.500 TL

Honda CR-V Fiyat Listesi:

1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 1.620.500 TL

1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Executive: 1.778.000 TL

1.5LVTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 1.913.500 TL

2.0Le:HEV Hybrid Otomatik Executive+ Hybrid: 2.962.000 TL

Yukarıda belirtilen fiyatlar, perakende satışlar için Honda Türkiye A.Ş. tarafından tavsiye edilen fiyatlar olup, Honda Otomobil Bayileri kendi satış fiyatlarını bağımsız olarak belirleyebilir. Fiyatlara plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil değildir. Bu bedeller müşteri tarafından karşılanacaktır. KDV-ÖTV oranlarındaki değişiklikler ise teslimat sırasında müşteriye yansıtılacaktır.