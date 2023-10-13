Hollanda'dan özel getirilen nadir hayvan 9 yıl sonra yavruladı! Yavrusu talihsiz bir kazaya kurban gitti

Türkiye'de ilk defa 2014 yılında, Hollanda'dan Bursa Hayvanat Bahçesi'ne getirilen saman boyunlu ibis kuşları, geçtiğimiz günlerde tarihi bir ana tanıklık etti: ilk doğumlarını gerçekleştirdiler.

Bursa Hayvanat Bahçesi, 2014 yılında Hollanda'nın Overloon kentindeki Zoo Parc Overloon’dan, saman boyunlu ibis kuşlarını Türkiye topraklarına getirmişti. Yıllar süren bekleyişin ardından, bu nadir kuş türü, geçtiğimiz günlerde ilk kez yavruladı. Ancak yavrulardan biri yuvadan düşerek ayağını kırdı, fakat yapılan tedavi sonrasında sağlığına kavuştu.

Yavru İbis, Uçuyor ve Yürüyor

Küçük yavru ibis, yaşadığı talihsiz olayın ardından tedavisinin tamamlanmasıyla hem uçmaya hem de yürümeye başladı. Ayağını kırdığı için uzmanlar tarafından özel olarak tedavi gören bu minik kuş, hayata tutunmayı başardı ve sağlığına kavuştu.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği'ne tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi, 206 bin metrekarelik alanı üzerinde 73'ü kuş türü olmak üzere toplamda 968 hayvana ev sahipliği yapıyor. Saman boyunlu ibis kuşlarının ilk doğumu, Bursa Hayvanat Bahçesi için de önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor ve Türkiye'deki hayvan çeşitliliğine katkı sağlıyor.

Saman boyunlu ibis kuşlarının ve yavrusunun sağlığı, uzman ekipler tarafından yakından takip ediliyor. Yavru kuşun yaşadığı bu küçük kaza, bir an olsun uzman ekipleri harekete geçirirken, aynı zamanda bu nadir türün geleceği açısından da hayati öneme sahipti. Ekipler, yavru kuşu yakından izlemeye ve gelişimini desteklemeye devam ediyor. Ayrıca, hayvanat bahçesinin diğer sakinleri ve türler üzerine yapılan çalışmalar da, hayvanat bahçesini ziyaret edenler tarafından büyük bir ilgi ve beğeniyle takip ediliyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi, 2014 yılında Hollanda'dan gelen ve Türkiye'ye ayak basan ilk örnekleri olan 5 saman boyunlu ibis kuşunu ağırlayan bir mekân olarak, bu nadir türün ilk yavrularını kucaklamış bulunuyor.

5 saman boyunlu ibis, 2014 yılında Hollanda’nın Zoo Parc Overloon’dan, 2 bin 750 kilometre yol kat ederek Bursa Hayvanat Bahçesi’ne ulaştı. Türkiye'de ilk defa doğan saman boyunlu ibis kuşları, 9 yıllık bekleyişin ardından bu mutlu haberi verdiler.

1,5 aylık kuluçka sürecinin ardından dünyaya gelen iki yavru ibis, hayvanat bahçesinin yeni yıldızları oldu. Ancak bu sevimli yavrulardan biri, daha bir aylıkken yuvasından düşerek ayağını kırdı ve bir mücadele sürecine girdi.

Veteriner hekimler tarafından özenle tedavi edilen küçük ibis, alınan takviyeler ve uygulanan fizik tedavi ile yeniden ayağa kalkmayı başardı. Şimdi hem uçabilen hem de yürüyebilen bu minik savaşçı, hayvanat bahçesinin en özel sakinlerinden biri oldu.

Bursa Hayvanat Bahçesi, bu ilk doğum ile birlikte, Türkiye'deki biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülmesi adına önemli bir işleve sahip oldu. Özellikle de koruma altındaki türlerin üremesi ve sağlıklı bireylerin doğması, ekosistem için hayati öneme sahip.

Bu özel ve sevimli yavru kuşlar, sadece Bursa Hayvanat Bahçesi için değil, aynı zamanda Türkiye ve dünya için de büyük bir öneme sahip. İlerleyen zamanlarda da bu tür başarı hikayelerinin artarak devam etmesi ve farklı türlerin de koruma altına alınması umuduyla, Bursa Hayvanat Bahçesi'nde çalışmalar sürdürülecek.

Türkiye sınırları içerisinde sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde bulunan ve Avustralya'ya özgü bir tür olan saman boyunlu ibis kuşu, bu sene ilk defa yavru dünyaya getirerek önemli bir aşama kaydetti.

Özenli ve Uzman Tedavi ile Yeniden Uçuyor

Veteriner Hekim Levent Sünger, bu özel türün, yıllar sonra ilk kez yavru dünyaya getirdiğini ve bu sevinçli haberin yanında küçük bir talihsizlikle karşılaştıklarını dile getirdi. Sünger, "Kuşlarımızdan biri, daha yuvada iken düşme sonucu ayağını kırdı. Ancak ekip olarak hemen müdahale ettik." şeklinde bilgi verdi.

Veteriner ekibi, kırık kemiği fikse edip atel koyarak 1 aylık süreçte yavru kuşu sağlığına kavuşturdu. Sünger, bu süreçte "mineral ve vitamin takviyesi yaptıklarını ve iyileşme sürecinin ardından belli kısıtlamaların yaşandığı kuşa fizik tedavi uyguladıklarını" belirtti.

Levent Sünger, "Hayvanımız şu anda uçabiliyor ve yürüyebiliyor, bu da bizim için büyük bir başarı." dedi ve ekledi: "Böyle özel ve nadir türlerin üremesi ve sağlıklı bireylerin doğması, doğal yaşamın ve biyoçeşitliliğin korunması adına hayati öneme sahip."

Bursa Hayvanat Bahçesi, saman boyunlu ibis kuşlarının ilk yavrularını dünyaya getirmesi ile birlikte, türün korunması ve popülasyonunun artırılması adına önemli bir role sahip oldu. Hayvanat bahçesindeki bu tür başarı hikayeleri, Türkiye'deki doğa koruma çabalarını ve biyolojik çeşitliliği güçlendirmeye devam edecek.