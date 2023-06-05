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Hızır gibi yetişti! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde az önce geldi! Faizsiz, şartsız, koşulsuz 10.000 TL veriliyor

Haziran ayına özel olarak başlatılan yeni kampanya ile ihtiyaç sahiplerine faizsiz nakit avans ve kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu.

Hızır gibi yetişti! Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde az önce geldi! Faizsiz, şartsız, koşulsuz 10.000 TL veriliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-06-2023 13:55

Garanti BBVA, acil nakit paraya ihtiyaç duyan vatandaşlar için son dakika açıklamasında bulundu. Haziran ayına özel olarak başlatılan yeni kampanya ile ihtiyaç sahiplerine faizsiz nakit avans ve kredi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Gecce.com.tr olarak, sıfır faizli nakit avans ve faizsiz kredi başvurusu detaylarına yer veriyoruz.

Garanti BBVA'dan Faizsiz Taksitli Nakit Avans

Garanti BBVA, son dakika açıklaması yaparak 10 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans ve faizsiz ihtiyaç kredisi verildiğini duyurdu. Kampanya kapsamında, 6 ay vadeli olarak 10 bin TL faizsiz nakit avans sunulmaktadır.

Kampanya Detayları

  • Kampanya, 1 Haziran - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerlidir.
  • Kampanyadan faydalanabilmek için müşteri olma süreci Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden tamamlanmalıdır. Uzaktan müşteri olma süreci Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden tamamlanamazsa, şubede devam eden süreçte kampanyadan yararlanılamaz.
  • Taksitli Nakit Avans kampanyasından yararlanmak isteyen müşteriler, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden bireysel kredi kartı başvurusu yapmalıdır. Başvuruların onaylanması ve kartların açılması durumunda kampanyadan faydalanılabilir.
  • Kampanya sadece Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet ve BonusFlaş üzerinden yapılan kredi kartı başvuruları için geçerlidir.

Kampanya Koşulları

  • Kampanya tanımı, kredi kartı başvurusu onaylandıktan 1 gün sonra gerçekleştirilir.
  • Faizsiz Taksitli Nakit Avans'tan faydalanabilmek için kredi kartının şifresi belirlenmeli ve kullanıma açık olmalıdır. Şifresi belirlenmemiş ve henüz kullanıma açılmamış kartlar kampanyadan yararlanamaz.
  • Kampanya kapsamında, 1 Haziran - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında kredi kartı açılan müşteriler, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar faizsiz Taksitli Nakit Avans fırsatından yararlanabilir.
  • Kampanya kapsamındaki faizsiz Taksitli Nakit Avans, kredi kartı açılışından sonra yalnızca bir kez kullanılabilir.
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