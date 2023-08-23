Hızır gibi yetişti! A101, BİM, ŞOK ve Migros faizsiz 20.000 TL kredi verecek! Talep patlaması yaşandı

Son dönemde özellikle elektronik ve mobilya gibi ürünleri taksitsiz veya kredisiz almak zorlaşmıştır. Bu ihtiyaca karşılık olarak Garanti Bankası, A - 101'den sonra şimdi de BİM, ŞOK ve Migros müşterilerine yardımcı olmaya karar vermiştir. Bu kredi sayesinde BİM, ŞOK ve Migros üzerinden alınacak elektronik, mobilya, beyaz eşya gibi ürünler 36 ay taksit imkanıyla ödenebilecektir. Bu kredi ile 5000 TL ile 20.000 TL arasında değişen tutarlarda alışverişler yapmak mümkündür. Bu üç mağazadan Garanti Bankası güvencesiyle faizsiz kredi almak, beklemeye gerek kalmadan istenilen ürünleri satın alma imkanı sunmaktadır.

Faizsiz Kredi Başvuru Şartları

Bu faizsiz krediye başvurabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Öncelikle başvuru yapan kişilerin belirli bir kredi puanına sahip olmaları gerekmektedir. Kredi puanını öğrenmek için bankaya başvuru yapılabileceği gibi, kara listede olmamak da gereklidir. Yani kişinin bankaların uyguladığı haciz veya icra işlemlerinde yer almaması gerekmektedir. Ayrıca Garanti Bankası müşterisi olmayan kişilerin gelirini kanıtlamaları da başvuru için gerekli bir şarttır.

Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Faizsiz alışveriş kredisi başvurusu için iki seçenek bulunmaktadır. Garanti BBVA web sitesi veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuru yapmak mümkündür. Ayrıca Garanti Bankası şubelerini ziyaret ederek de başvuru yapılabilir.

Ayrıca, Migros, ŞOK ve BİM kasalarına giderek kasiyerlerle iletişime geçerek de bu kredi hakkında bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz. Bu işbirliği sayesinde beyaz eşya, mobilya ve elektronik alışverişlerinizi kolaylıkla gerçekleştirirsiniz.