Advert

Hızır gibi yetişti! A101, BİM, ŞOK ve Migros faizsiz 20.000 TL kredi verecek! Talep patlaması yaşandı

Talep patlaması yaşandı! Hızır gibi yetişti! A101, BİM, ŞOK ve Migros faizsiz 20.000 TL kredi verecek!

Hızır gibi yetişti! A101, BİM, ŞOK ve Migros faizsiz 20.000 TL kredi verecek! Talep patlaması yaşandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-08-2023 17:10

Son dönemde özellikle elektronik ve mobilya gibi ürünleri taksitsiz veya kredisiz almak zorlaşmıştır. Bu ihtiyaca karşılık olarak Garanti Bankası, A - 101'den sonra şimdi de BİM, ŞOK ve Migros müşterilerine yardımcı olmaya karar vermiştir. Bu kredi sayesinde BİM, ŞOK ve Migros üzerinden alınacak elektronik, mobilya, beyaz eşya gibi ürünler 36 ay taksit imkanıyla ödenebilecektir. Bu kredi ile 5000 TL ile 20.000 TL arasında değişen tutarlarda alışverişler yapmak mümkündür. Bu üç mağazadan Garanti Bankası güvencesiyle faizsiz kredi almak, beklemeye gerek kalmadan istenilen ürünleri satın alma imkanı sunmaktadır.

Faizsiz Kredi Başvuru Şartları

Bu faizsiz krediye başvurabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Öncelikle başvuru yapan kişilerin belirli bir kredi puanına sahip olmaları gerekmektedir. Kredi puanını öğrenmek için bankaya başvuru yapılabileceği gibi, kara listede olmamak da gereklidir. Yani kişinin bankaların uyguladığı haciz veya icra işlemlerinde yer almaması gerekmektedir. Ayrıca Garanti Bankası müşterisi olmayan kişilerin gelirini kanıtlamaları da başvuru için gerekli bir şarttır.

Faizsiz Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Faizsiz alışveriş kredisi başvurusu için iki seçenek bulunmaktadır. Garanti BBVA web sitesi veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden başvuru yapmak mümkündür. Ayrıca Garanti Bankası şubelerini ziyaret ederek de başvuru yapılabilir.

Ayrıca, Migros, ŞOK ve BİM kasalarına giderek kasiyerlerle iletişime geçerek de bu kredi hakkında bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz. Bu işbirliği sayesinde beyaz eşya, mobilya ve elektronik alışverişlerinizi kolaylıkla gerçekleştirirsiniz. 

Benzer Haberler
24 Ağustos Sabah 09.05'te IBAN'ına 3.632 TL Yatıyor! TCKN'ye Göre Şanslı Olabilirsiniz 24 Ağustos Sabah 09.05'te IBAN'ına 3.632 TL Yatıyor! TCKN'ye Göre Şanslı Olabilirsiniz
Deneyimli-deneyimsiz işçiler 3000 dolar maaşla alınıyor! İşte Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Kuveyt işçi alımı başvuru şartları Deneyimli-deneyimsiz işçiler 3000 dolar maaşla alınıyor! İşte Arap Emirlikleri, Katar, Irak ve Kuveyt işçi alımı başvuru şartları
Adeta talih kuşu kondu! SGK 100,000 TL yatıracak! 28-29-30-31 Ağustos'ta alın! Adeta talih kuşu kondu! SGK 100,000 TL yatıracak! 28-29-30-31 Ağustos'ta alın!
Sepetleri doldurun! Dev indirim başladı! 11,44 TL, 18,38 TL, 34,32 TL, 35,93 TL ve 43,90 TL'ye düştü! Sepetleri doldurun! Dev indirim başladı! 11,44 TL, 18,38 TL, 34,32 TL, 35,93 TL ve 43,90 TL'ye düştü!
Emekli Maaş Zammı Çalışmaları Bu Sabah Başladı! 7500 TL Alanlara Müjde Asgari Ücret Seviyesine Çıktı Emekli Maaş Zammı Çalışmaları Bu Sabah Başladı! 7500 TL Alanlara Müjde Asgari Ücret Seviyesine Çıktı
Bu bankalarda hesabı olan milyonlar Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan alanlara 90 gün ödemesiz 100.000 TL ihtiyaç kredisi! Bu bankalarda hesabı olan milyonlar Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan alanlara 90 gün ödemesiz 100.000 TL ihtiyaç kredisi!
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!
  • 18-08-2023 09:47

Daha ucuzu Şam'da kayısı! Hyundai'den peynir ekmek gibi sattıracak fiyat listesi ve o model açıklandı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!
  • 18-08-2023 08:55

15.000-25.000-35.000-45.000-85.000 bin TL ödeme: TC kimlik sorgulaması sonrasında “Onay” alın!