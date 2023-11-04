Hisseli tapu sahipleri dört gözle bekliyordu: İşte hakkınızı almanın formülü

Hisseli tapu, bir gayrimenkulün birden fazla kişi tarafından paylaşıldığını gösteren bir tapu çeşididir. Pek çok kişinin yaşadığı sorunlardan biri de, bu tip bir mülkün satışı gerçekleştiğinde, hak sahibinin payını nasıl ve ne şekilde alacağıdır.

Hisseli Tapu Nedur, Hissedarların Hakları Nelerdir?

Hisseli tapu, birden çok kişinin ortaklaşa malik olduğu taşınmazlarda kullanılır. Bu tür tapularda malikler, mülkiyeti paylar oranında sahiptirler. Her bir hissedar, kendi payı oranında taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir ve bu hak, tapu kayıtlarında belirtilir.

Hisseli Tapudan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Yolları

Hisseli tapuda en sık rastlanan sorunlardan biri, bir veya birden fazla hissedarın gayrimenkulü satmak istemesi, diğer hissedarların ise buna karşı çıkmasıdır. Bu durumda, hissedarlar arasında bir anlaşmazlık oluşur ve genellikle çözüm mahkeme yoluyla aranır.

Tapu Kaydının Önemi ve Geçerliliği

Gayrimenkulün tapu kaydı, mülkiyet hakkının ve payların dağılımının en resmi belgesidir. Herhangi bir hissedarın payının olup olmadığı, tapu kaydında yer alan bilgilere göre değerlendirilir. Tapu kaydındaki bilgiler, mahkeme kararıyla değiştirilmediği sürece geçerlidir.

Hisseli Tapu Satış İşlemleri

Hisseli tapuda satış işlemleri, tüm hissedarların rızası veya mahkeme kararı olmadan yapılamaz. Eğer bir hissedar, kendi payını satmak isterse, diğer hissedarların önalım hakkı bulunmaktadır. Yani, satış yapmadan önce diğer hissedarların, o hisseyi satın alma hakkı vardır.

Anlaşmazlıklarda Mahkeme Kararının Rolü

Anlaşmazlıkların çözümünde mahkeme kararları büyük önem taşır. Eğer tüm hissedarlar anlaşamıyorsa ve bir çözüme varılamıyorsa, paylaşım veya satış için mahkemeye başvurulabilir.

Hissedarların Haklarını Alabilmesi İçin Gerekenler

Hissedarlar, haklarını alabilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirler:

Tapu kayıtlarını kontrol ederek, hisselerinin doğruluğunu teyit etmeleri gerekir. Diğer hissedarlarla iletişime geçerek, ortak bir karara varmaya çalışmalıdırlar. Anlaşma sağlanamıyorsa, mahkeme yoluyla paylaşım veya satış talebinde bulunulabilir. Önalım hakkı kullanılacaksa, bu süreçteki legal prosedürlerin takibi önemlidir.

Noter ve Tapu İşlemlerinin Farkı

Noterde yapılan satış vaadi, resmi bir satış işlemi değildir ve bu işlem, gayrimenkulün tapu kaydını doğrudan etkilemez. Resmi satış işlemi, ancak Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılan işlemlerle gerçekleşir.