Hilal Altınbilek'e 'Şahane Hayatım' setinde sürpriz doğum günü kutlaması

Ay Yapım’ın sevilen dizisi ‘Şahane Hayatım’ın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek’e sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 33 yaşına giren başarılı oyuncu yeni yaşını sette ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Hilal Altınbilek'e 'Şahane Hayatım' setinde sürpriz doğum günü kutlaması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-02-2024 16:31

 

Ay Yapım'ın sevilen dizisi 'Şahane Hayatım'ın başrol oyuncusu Hilal Altınbilek, sette beklenmedik bir sürprizle doğum gününü kutladı. 33 yaşına giren başarılı oyuncu, yeni yaşını set ekibiyle birlikte kutladı.

Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade, Sumru Yavrucuk ve Gökçe Eyüboğlu gibi birbirinden başarılı isimleri buluşturan Ay Yapım'ın entrika dolu dizisi 'Şahane Hayatım'ın dikkat çeken karakteri 'Şebnem'i canlandıran Hilal Altınbilek, yeni yaşına sette girdi. Dün çekimler sırasında ansızın sahneye gelen doğum günü pastası karşısında şaşıran Altınbilek, herkese teşekkür ederek dileğini tutup pastasını üfledi.

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