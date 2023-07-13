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Hiç çalışmadan SSK ve Bağkur'lu emeklilik için müjde geldi! SGK önünde kuyruk oluştu! Başvur emekli ol!

Emeklilik, artık sadece çalışanların hakkı olmaktan çıkmış durumdadır. İsteyen bireyler, prim ödeyerek de emekli olma şansına sahip olabilmektedir.

Hiç çalışmadan SSK ve Bağkur'lu emeklilik için müjde geldi! SGK önünde kuyruk oluştu! Başvur emekli ol!
Yayın Tarihi : 2023-07-13 18:06

SGK önünde kuyruk oluştu! Başvur emekli ol! Hiç çalışmadan SSK ve Bağkur'lu emeklilik için müjde geldi- Emeklilik, artık sadece çalışanların hakkı olmaktan çıkmış durumdadır. İsteyen bireyler, prim ödeyerek de emekli olma şansına sahip olabilmektedir. Ancak, bu şekilde emekli olabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Özellikle ev hanımları, bu yöntemle kolaylıkla emekli olabilmektedir.

Çalışmayan bireylerin emekli olma amacıyla en yaygın kullanılan yöntem, dışardan prim ödemesidir. İsteğe bağlı sigortalılık olarak adlandırılan bu yöntemde, vatandaş kendi primini aylık olarak ödeyerek emekli olabilmektedir. Bu durumda Bağ-Kur emeklilik şartları geçerli oluyor. 

İsteğe bağlı prim yatırma yöntemiyle emekli olmak isteyen bireylerin SGK'lı birine göre daha fazla prim gününe sahip olması gerekmektedir. Ancak bu şekilde, kişilerin yaşlılık dönemleri güvence altına alınmaktadır. Prim miktarları, asgari ücret temel alınarak belirlenir. 

Asgari ücretin artmasıyla birlikte, prim ödeme miktarları da artış gösterecektir. Bunun yanı sıra, en az 1261 gün prim ödemesi yapmış ve daha sonra çalışmaya devam etmeyen bireyler de kalan prim borçlarını ödeyerek emekli olabilmektedir.

Bu yöntemler, isteyen bireylerin emeklilik sürecini planlamalarına ve gelecekteki yaşam standartlarını güvence altına almalarına yardımcı olmaktadır. Ancak her durumda, emeklilik süreci ve haklarıyla ilgili güncel bilgilere resmi kurumlar aracılığıyla başvurmak ve danışmanlık almak önemlidir.

Çalışmadan emekli olmak, birçok insanın merak ettiği konulardan biridir. Emeklilik için genellikle çalışma hayatında prim ödeme ve sigortalılık süresi gibi şartlar bulunurken, bazı yöntemlerle çalışmadan da emekli olma imkanı bulunmaktadır. İşte çalışmadan emekli olmanın bazı yöntemleri:

  1. İsteğe Bağlı Prim Ödemesi: Çalışmayan bireyler, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyerek emekli olabilirler. İsteğe bağlı prim ödemesiyle Bağ-Kur sistemine dahil olunur ve primler düzenli olarak ödenirse emeklilik hakkı elde edilebilir.

  2. Borçlanma: Çalışmayan kişiler, geçmişte prim ödedikleri dönemlerdeki eksik prim günlerini borçlanarak tamamlayabilirler. Borçlanma yöntemiyle eksik prim günleri tamamlanarak emeklilik hakkı kazanılabilir.

  3. Sigortalı Olarak Çalışan Yakınınızın Hakkından Yararlanma: Eşiniz veya birinci derece yakınınız sigortalı olarak çalışıyorsa, onun üzerinden emeklilik hakkı elde etme imkanınız bulunabilir. Bu durumda sigortalı kişiye bağlı olarak emeklilik sürecine dahil olabilirsiniz.

  4. Engellilik Durumu: Engelli bireyler, çalışmadan da emekli olma imkanına sahiptir. Engellilik durumuyla ilgili sağlık kurulu raporu alınarak emeklilik başvurusu yapılabilir.

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