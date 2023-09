Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası

Bir yemeği ne kadar doğru teknikle pişirsenizde tuzunu doğru ayarlamadığınız takdirde istediğiniz lezzeti yakalayamazsınız. Ayrıca bazı yemeklerde bir miktar şeker yemeğin lezzetini adeta patlatır. Ancak yemeğe hem tuz hemde şeker atmanın zamanlaması oldukça büyük önem taşıyor. Ayrıca tuz şeker dengesi de yemeğin en önemli püf noktası.

Tuz ve Şeker Yemeklere Ne Zaman Eklenir?

Bir yemeğin lezzeti elbette kullanılan malzemelerin kaliteli ve taze olmasından geçiyor. Kaliteli ve taze malzemelerden yapılan yemekler tadından yenmez denebilecek kadar güzel oluyor. Ancak ne kadar kaliteli malzeme kullanılırsa kullanılsın tuz bir yemeği vezir de edebiliyor rezil de. Siz de misafirlerinize mükellef sofralar kurmak ve hünerlerinizi sergilemek için yaptığınız yemeklerin tuzunu doğru zamanda atmalısınız.

Tencere yemeklerine tuz en son atılmalı

Sulu yemek de denilen tencere yemeklerinde tuz dengesi oldukça önemli. Yemek reçetelerinde su tuz dengesi gözetilerek su ve tuz miktarı belirleniyor. Ancak kaynayarak pişen sulu yemeklerde, kaynama olayı esnasında suyun bir miktarı buharlaşıyor. Dolayısıyla atmış olduğunuz tuz fazla gelebiliyor. Bu aşamada buharlaşan suyu hesaba katmak zor olacağından tadına bakarak su eklemek daha mantıklı olacaktır.

Sulu yemeklere son aşamada tuz atmak yemeğinizi bulamaç haline getirebilir. Son aşamaya kadar içindeki diğer malzemeler pişeceğinden tuz atıp karıştırmak pişen malzemelerin parçalanmasına neden olabilir. Bu sebeple yemeğin suyundan başka bir kaba bir miktar alarak tuz ile karıştırıp yemeğe eklemek, yemeğinizin görüntüsünü bozmadan tuz atmanızı sağlar. Ayrıca patates, gibi sebze yemeklerine iki çay kaşığı şeker eklemek yemeğinizin lezzetini bir üst seviyeye taşıyacaktır.

Pilav ve makarnalarda tuz dengesini yakalamanın püf noktası

Tane tane pilav yapmanın püf noktasının önceden pirinçleri ıslatmak olduğunu bilmeyen yokrur. Sıcak suyla ıslatılan pirinçler nişastasını bıraktığı için pilav da tane tane olur. Pirinçleri ıslattığınız suya bir miktar tuz eklediniz takdirde pirinçler tuzun iyiden iyiye emeceği için pişirme esnasında fazla tuz atmanıza gerek kalmaz. Ayrıca pişirme esnasında atılacak bir tutam şeker pilavınızın hem daha lezzetli hem de daha parlak olmasını sağlayacaktır.

Makarna yapımında tuz kullanımının püf noktası ise soslu makarnalarda geçerli. Eğer soslu makarna yapıyorsanız tuzu makarna suyuna değil sosuna eklemeniz durumunda yiyenlerin doyamadığı bir makarna yapmış olacaksınız.

Zeytinyağlı yemekleri şekerle taçlandırın

Özellikle Ege yöresinde sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan zeytinyağlı yemekleri çok daha lezzetli yapmanın püf noktası şekerden geçiyor. Ancak yemeğe şekeri eklemenin zamanı da oldukça önemli. Zeytinyağlı yemeklere suyunu çekmeye başladığı esnada atılan bir tutam şeker, yemekte lezzet patlamasına neden olacaktır.

Et yemeklerinde tuz büyük önem arz ediyor

Et pişirirken tuz büyük önem taşıyor. Tuz etin suyunu kaybetmesine neden olacağından en kaliteli eti kullansanız dahi oldukça sert bir et yemeği elde edeceksiniz. Bu sebeple tuzu etin marinasyonu esnasında eklemek en doğrusudur. Pişme esnasında tuz atılmayan et yumuşacık olacaktır.