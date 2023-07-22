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Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Son dakika açıklamasına göre, Hatice Kolçak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında borsa ve döviz piyasasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
Yayın Tarihi : 2023-07-22 20:08

Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu! Herkesin gözü orada- Son dakika açıklamasına göre, Hatice Kolçak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında borsa ve döviz piyasasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Önümüzdeki günlerde beklenen seviyeler ve yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları aktardı.

Dolar ve Altın Değerlendirmesi:

Kolçak, dolar kurunda yaz aylarında 27-28 TL seviyelerini beklediğini ifade etti. Turizm sezonunun ülkeye döviz girişini artıracağını belirterek, ciddi bir yükseliş olmayacağını, ancak kademeli bir yükseliş beklentisinin olduğunu söyledi. Aynı şekilde, gram altında da dolara paralel hareketler beklediğini dile getirdi. Asıl dolar yükselişini Eylül ayından sonra beklediğini vurgulayan Kolçak, yaz aylarındaki düşüşlerin alım fırsatı olacağını ve bu seviyelerden alımların yapılabileceğini belirtti.

Borsa İstanbul Değerlendirmesi:

Borsa İstanbul'daki son dönemdeki yükselişin dikkat çekici olduğunu ifade eden Kolçak, endeksin 6700 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığına dikkat çekti. Bu nedenle, mevcut seviyelerden borsaya girmeyeceğini belirten Kolçak, bir düzeltme hareketi beklentisinin olduğunu söyledi. Endeksin 6700-7000 civarında bir satış beklediğini dile getirerek, düzeltme hareketi gerçekleştiğinde borsaya gireceğini ifade etti.

Kolçak, kısa vadeciler için de önemli bir uyarıda bulundu ve Fed'in faiz kararının yaklaştığı 26 Temmuz tarihine odaklanmalarını önerdi.

Özetle, Hatice Kolçak'ın değerlendirmelerine göre dolar ve altında yaz aylarında düşüşlerin alım fırsatı olacağı, borsada ise kısa vadede düzeltme beklentisi olduğu belirtiliyor. Yatırımcıların dikkatli ve bilinçli adımlar atması önemli olacak.

Sorumluluk reddi beyanı: Haberde yer alan bilgiler gecce.com.tr yatırım tavsiyesi değildir.

 

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