Herkes merak ediyordu! Tarlaya prefabrik ev yapılır mı? İzin almak lazım mı?

Tarlaya prefabrik ev yapılır mı? İzin almak lazım mı? Herkes merak ediyordu- Prefabrik evler, vatandaşlar tarafından sıklıkla kaç katlı olabileceği konusunda merak edilen bir konudur. Genellikle prefabrik evler tek kat ya da iki kat olarak inşa edilirken, özel durumlarda üç kat veya dört kat yapılar da mümkün olabilmektedir. Ancak kat sayısı arttıkça, çelik sistem kullanılarak prefabrik yapıların yerine çelik evler tercih edilebilir. Bu da maliyetlerin artabileceği anlamına gelir. Ayrıca, prefabrik evlerin sıcaklık konusunda nasıl performans gösterdiği de sıkça sorulmaktadır.

Prefabrik evler, hem yaz hem de kış mevsimlerinde konforlu bir yaşam sunacak şekilde inşa edilir. Bu yapılar, iklim koşullarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanır. Özellikle yalıtım malzemelerinin kaliteli seçilmesi durumunda, ısıtma süreci daha hızlı sağlanabilir.

Tarlaya Prefabrik Ev Yapma İmkânı

Tarlaya prefabrik ev yapmak isteyenler tarafından sıkça sorulan bir soru ise, tarlaya prefabrik ev yapılabilir mi? Tarlaya prefabrik ev yapılması mümkündür, ancak belli koşulların sağlanması gerekmektedir. Tarlanızın belirli şartları karşılaması ve gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Prefabrik evlerin yapılması, İmar Kanunu'nun 20. Maddesi'ne ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartlara uygun olmalıdır. Bağ evlerinde olduğu gibi prefabrik yapılar için de belirli şartlar yerine getirilmelidir. Ayrıca, altyapı sorunları yaşamayacağınızdan da emin olmanız gerekmektedir.

Tarla konumunda bulunan bir araziye prefabrik ev yapmak istiyorsanız, ilk olarak arsanın yol cephesine sahip olması gerekmektedir. Yola cephesi olmayan parsellere prefabrik ev yapılamaz. Ayrıca, yapacağınız evin tarlanın maksimum yüzde 5'ini kapsaması gerekmektedir. Kanunlar, tarlaya en fazla 250 metrekare prefabrik ev yapılmasına izin vermektedir. Birden fazla bina yapılmasına izin verilmemektedir. Tarlanıza prefabrik ev yapmak için belediyeden bilgi almanızda fayda vardır.

Prefabrik evler, çevre dostu yapılar olarak tercih edilmektedir. Hem kat sayısı konusunda esneklik sunabilen hem de tarla sahiplerine konforlu bir yaşam imkânı sağlayan bu evler, belirli şartlar dahilinde tercih edilebilir.