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Herkes kullanıyor ancak ruhumuz bile duymadan zam yapılmış

Günümüzde herkes evde internet kullanıyor. Elbette iğneden ipliğe tüm ürün ve hizmetlere gelen zamlardan internet fiyatları da etkilendi. Ancak 1 Ekim'de yapılan zammı ruhumuz bile duymadı. 1 Ekim tarihinden sonra internet faturalarında zamlı tarife geçerli olacak.

Herkes kullanıyor ancak ruhumuz bile duymadan zam yapılmış
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 15:26

Seçimlerin ardından, farklı kalemlerde gözlemlenen artışa bir yenisini Türk Telekom ekledi. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni internet fiyatlarına yönelik zam haberini aldık. Bu ayın başından itibaren kullanıcıların bu yeni tarifeyi göz önünde bulundurması gerekiyor.

Internet, günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İster evde, ister iş yerinde, online dünyaya bağlı kalmak artık bir zorunluluk. Ancak bu zorunluluğun maliyeti, Türk Telekom'un son açıklamasına göre biraz daha artacak.

Türk Telekom, internet fiyatlarına yapılan bu yüzde 15'lik zamla ilgili detayları paylaştı. Yeni fiyatlandırmanın 1 Ekim itibariyle başlayacağını ve tahhütsüz kullanan kullanıcıları doğrudan etkileyeceğini belirtti. Öte yandan, taahhütlü internet kullanıcılarına bir nebze olsun rahatlama sağlandı. Şirket, bu kullanıcıların mevcut sözleşmeleri gereği nasıl bir tarife üzerinden anlaştılarsa, bu tarifenin değişmeyeceğini vurguladı.

Bu gelişme, Türk Telekom müşterileri arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar, fiyat artışının maliyetleri karşılamak adına kaçınılmaz olduğunu düşünürken, diğerleri bu orandaki artışın aşırı olduğunu savundu. Şirket yetkilileri, zam kararını alırken birçok faktörü göz önünde bulundurduklarını ve kullanıcılara en iyi hizmeti sunma amacı güttüklerini belirtti.

Türkiye'deki diğer internet sağlayıcılarının da benzer bir fiyat artışına gitmesi bekleniyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, gelecek dönemde internet faturalarında yaşanacak değişikliklere hazırlıklı olmalı.

Kısacası, internet kullanıcıları için zorlu bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak bu tür değişikliklerin, teknolojik altyapının geliştirilmesi ve daha kaliteli bir hizmet sunulması adına kaçınılmaz olduğu da unutulmamalıdır.

Türk Telekom'dan İnternet Fiyatlarına Zam!

Ülkemizin önde gelen internet sağlayıcılarından olan Türk Telekom, maliyetlerdeki artışı gerekçe göstererek internet tarifelerine zam kararı aldı. Bu karar, birçok kullanıcıyı doğrudan etkileyen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Türk Telekom tarafından yapılan açıklamada, yeni fiyatlandırma uygulamasının 1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Birçok kullanıcı, tarifelerdeki bu artışı yakından takip ediyor. İşte, Türk Telekom'un zam yaptığı internet tarifeleri ve eski ile yeni fiyatları:

  • ADSL/FİBERNET/HİPERNET (12 Mbps'ye kadar)

    • Eski Fiyat: 507,82 TL
    • Yeni Fiyat: 585 TL

  • ADSL/FİBERNET/HİPERNET (16 Mbps'ye kadar)

    • Eski Fiyat: 512,89 TL
    • Yeni Fiyat: 590 TL

  • FİBERNET / HİPERNET (24 Mbps'ye kadar)

    • Eski Fiyatı: 528,11 TL
    • Yeni Fiyat: 610 TL

Bu fiyat artışları, maliyetlerde yaşanan artışın bir sonucu olarak görülüyor. Türk Telekom yetkilileri, kullanıcılara en iyi hizmeti sunma amacıyla altyapı ve diğer geliştirmeleri sürdürdüklerini, bu nedenle de fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Ancak, birçok kullanıcı bu orandaki zammın yüksek olduğunu düşünüyor.

İnternet kullanıcıları, bu yeni fiyatlandırmayı dikkate alarak bütçe planlamalarını gözden geçirmeli. Ayrıca, diğer internet sağlayıcılarının da fiyatlarında değişiklik yapma olasılığını göz önünde bulundurmalılar.

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