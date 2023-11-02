Herkes bekliyordu: BYD Türkiye fiyat listesi Kasım 2023 geldi: BYD Atto 3 güncel fiyatları şaşırttı

Uzun süredir beklenen bu elektrikli otomobilin fiyatı ise otomobil tutkunları tarafından merakla bekleniyordu. İşte BYD Türkiye'nin Kasım 2023 fiyat listesi ve BYD ATTO 3'ün özellikleri!
BYD ATTO 3: Etkileyici Özellikler ve Uygun Fiyat
BYD ATTO 3, sizi etkileyici özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla büyüleyecek bir elektrikli otomobil. Bu araç, sürücülere uzun yolculuklarda rahatlıkla kullanabilecekleri 420 kilometrelik menzil sunuyor. Ayrıca, 7.3 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilme yeteneğiyle tek motorlu elektrikli SUV segmentinde lider konumda bulunuyor. 150 kW maksimum güç, sizi enerjik bir sürüş deneyimine taşırken, 18 inç jantlar da aracın şıklığını tamamlıyor.
BYD ATTO 3'ün özellikleri şu şekildedir:
- Menzil: 420 kilometre (WLTP Karma testine göre)
- Hızlanma: 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaşma
- Motor Gücü: 150 kW
- Jantlar: 18 inç
Bu özellikler, BYD ATTO 3'ü elektrikli otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek seviyede yapıyor. Hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda performansından ödün vermeden sürüş keyfi yaşamanızı sağlar.
BYD ATTO 3 Fiyatı Kasım 2023
Şimdi, merakla beklenen soruya gelelim: BYD ATTO 3 ne kadar? İşte Kasım 2023 itibarıyla BYD ATTO 3'ün Türkiye fiyatı:
- 150kW 60.48kWh Design: 1.590.000 TL
Lüks ve performansı bir arada arayanlar için uygun bir seçenek sunan BYD ATTO 3, rekabetçi bir fiyatla Türkiye pazarında yerini aldı.
BYD, Türkiye pazarına ATTO 3 modeliyle etkileyici bir giriş yaptı. Uzun menzili, hızlı hızlanma yeteneği ve enerjik sürüş deneyimiyle BYD ATTO 3, elektrikli otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Hem çevre dostu hem de performans odaklı bir otomobil arayanlar için cazip bir seçenek olabilir.
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BYD ATTO 3'ün en dikkat çekici özelliği nedir?
- BYD ATTO 3, 420 kilometrelik menziliyle uzun yolculuklara olanak tanıyan etkileyici bir menzile sahiptir.
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BYD ATTO 3'ün hızlanma performansı nasıldır?
- 0'dan 100 km/s hıza sadece 7.3 saniyede ulaşabilen BYD ATTO 3, hızlanma konusunda oldukça başarılıdır.
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BYD ATTO 3'ün şarj süresi nedir?
- Şarj süresi kullanılan şarj cihazına ve şarj altyapısına bağlı olarak değişebilir. BYD'in resmi web sitesinden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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BYD ATTO 3 nereden satın alınabilir?
- BYD ATTO 3, BYD Türkiye'nin yetkili satıcılarından ve bayilerinden satın alınabilir. BYD Türkiye'nin resmi web sitesinde de daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
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BYD ATTO 3'ün garanti koşulları nelerdir?
- BYD ATTO 3'ün garanti koşulları resmi BYD Türkiye bayilerinden ve yetkili satıcılarından temin edilebilir. Garanti süresi ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak için bayilere başvurabilirsiniz.