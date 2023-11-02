Herkes bekliyordu: BYD Türkiye fiyat listesi Kasım 2023 geldi: BYD Atto 3 güncel fiyatları şaşırttı

Uzun süredir beklenen bu elektrikli otomobilin fiyatı ise otomobil tutkunları tarafından merakla bekleniyordu. İşte BYD Türkiye'nin Kasım 2023 fiyat listesi ve BYD ATTO 3'ün özellikleri!

BYD ATTO 3: Etkileyici Özellikler ve Uygun Fiyat

BYD ATTO 3, sizi etkileyici özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla büyüleyecek bir elektrikli otomobil. Bu araç, sürücülere uzun yolculuklarda rahatlıkla kullanabilecekleri 420 kilometrelik menzil sunuyor. Ayrıca, 7.3 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilme yeteneğiyle tek motorlu elektrikli SUV segmentinde lider konumda bulunuyor. 150 kW maksimum güç, sizi enerjik bir sürüş deneyimine taşırken, 18 inç jantlar da aracın şıklığını tamamlıyor.

BYD ATTO 3'ün özellikleri şu şekildedir:

Menzil: 420 kilometre (WLTP Karma testine göre)

Hızlanma: 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaşma

Motor Gücü: 150 kW

Jantlar: 18 inç

Bu özellikler, BYD ATTO 3'ü elektrikli otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek seviyede yapıyor. Hem günlük kullanımda hem de uzun yolculuklarda performansından ödün vermeden sürüş keyfi yaşamanızı sağlar.

BYD ATTO 3 Fiyatı Kasım 2023

Şimdi, merakla beklenen soruya gelelim: BYD ATTO 3 ne kadar? İşte Kasım 2023 itibarıyla BYD ATTO 3'ün Türkiye fiyatı:

150kW 60.48kWh Design: 1.590.000 TL

Lüks ve performansı bir arada arayanlar için uygun bir seçenek sunan BYD ATTO 3, rekabetçi bir fiyatla Türkiye pazarında yerini aldı.

BYD, Türkiye pazarına ATTO 3 modeliyle etkileyici bir giriş yaptı. Uzun menzili, hızlı hızlanma yeteneği ve enerjik sürüş deneyimiyle BYD ATTO 3, elektrikli otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Hem çevre dostu hem de performans odaklı bir otomobil arayanlar için cazip bir seçenek olabilir.