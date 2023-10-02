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Herkes 1 Ekim'i Bekliyordu Emekliye 12.000 TL Ödeme Müjdesi Gece Verildi

Emeklinin hesabına ek olarak Ekim ayı içerisinde 12.000 TL ödeme yapılacak

Herkes 1 Ekim'i Bekliyordu Emekliye 12.000 TL Ödeme Müjdesi Gece Verildi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-10-2023 11:53

Emekli olmak her bireyin hayalidir. Senelerce çalışma hayatı sonrasında dinlenme dönemi olan emeklilik döneminde vatandaş, hak ettikleri ödemeleri her ay düzenli olarak almaktadır. Enflasyon rakamlarının özellikle de son aylarda adeta hortlaması emekli maaşlarının tükenmesine mahal vermişken, emekli kendisine sunulan ek ödemelere yönelmektedir. Bu ödemelerde biri de emekli promosyonu ödemeleridir. Emekli promosyonları, emekliye karşılıksız olarak sunulmaktadır. SGK ile bankaların vardığı anlaşma kapsamında her emekli, tercih ettiği bankadan 2017 senesinden beri emekli promosyonu ödemesi alabilmektedir. Bunun için ise 3 sene taahhüt vermek yeterli olmaktadır.

Bankalar yeni müşteri kazanmak amacı ile bu ödemeleri emekliye sunmaktadır. Emekli maaşını kendi hesabına taşıması karşılığında bankaların yaptığı ödemeler emekli promosyonu olarak bilinmektedir. Ay ay güncellenen Emekli promosyonu kampanyaları bankalar tarafından açıklanmaktadır. Bankalar Emekli promosyonu ödeyerek emeklileri kendini çekmeyi hedeflemektedir.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU GÜNCELLENDİ

Akbank'ta emekli promosyon ödeme ödemesi yapan bankalar arasında yer almaktadır. SGK'dan aldığı maaşını Akbank'a Taşıyan emekli 10.000 TL'ye kadar varan promosyon fırsatından faydalanabilmektedir. Akbank ₺10.000 emekli promosyonundan faydalanabilmek için ise tek yapılması gereken Akbank'a emekli maaşını taşımaktır. 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan alma sözü veren emekli, yeni kredi kartı çıkarması ve otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda artı promosyon ödemesi alabilecektir.

EMEKLİYE 10.000 TL ÖDEME

Akbank toplamda 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır. Akbank emekli promosyonunun 7000 TL'si nakit olarak emeklinin hesabına aktarılırken geri kalan 3.000 TL ise hak kazanan emeklinin hesabına chip para olarak aktarılmaktadır. Chip para ise kredi kartı alışverişlerinde kullanılabilmektedir.

18 eylül'de başlayan Akbank emekli promosyonu kampanyası ay sonuna kadar devam edecektir. Şubeye gitmeye gerek kalmadan müşteri hizmetleri, internet bankacılığı ya da Akbank mobil uygulaması üzerinden emekli, Emekli maaşını Akbank'a kolayca taşıyarak emekli promosyonundan faydalanabilecektir. Tüm bankaların sunduğu emekli promosyonları gibi Akbank'a yeni açıkladığı emekli promosyonu kampanyası emekliye 10 bin TL'ye kadar ödeme fırsatı sunmaktadır

12.000 TL'YE VARAN ÖDEME

Akbank tarafından son dakika başlatılan kampanya da emeklinin cebine 12.000 TL'ye varan ek ödeme girecektir. Banka tarafından yapılan açıklama da ''SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 18 Eylül – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.'' denilmiştir

Maaş Tutar Aralığı

SGK Promosyon Tutarı

Ek Promosyon Tutarı

Toplam promosyon tutarı

0 - 3.499 TL

3.000 TL

3.000 TL

6.000 TL

3.500 TL - 7.499TL

3.500 TL

3.500 TL

7.000 TL

7.500 TL - 9.999

4.500 TL

4.500 TL

9.000 TL

10.000 TL ve üzeri

5.000 TL

5.000 TL

10.000 TL

 

 

 

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