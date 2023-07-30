Her şeyi bilen adam Özgür Demirtaş'tan kabus gibi tahmin geldi! Dolar 28 TL'yi görebilir

Dolar kuru o tarihte... Her şeyi bilen adam Özgür Demirtaş'tan kabus gibi tahmin geldi- Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar kuruyla ilgili yaptığı flaş bir duyuruyla gündeme oturdu. FED'in faiz kararları ve enflasyon rakamlarındaki odaklanma, yatırımcıların dolarla ilgili gelecek beklentilerini merak etmelerine neden oldu. Bu noktada Prof. Dr. Demirtaş, yaptığı dikkat çekici dolar tahminiyle ön plana çıktı.

İzmir'de öğrencileriyle bir araya gelerek dolar hakkındaki görüşlerini paylaşan Prof. Dr. Demirtaş, doların yavaş yavaş artırılmasının ülke ekonomisi açısından doğru olmadığını ifade etti. Yabancı yatırımcının bu şekilde çekileceğini söyleyerek, doların en düşük 25 lira seviyelerinde olması gerektiğini öğrencileriyle paylaştı.

Temmuz Ayında Asgari Ücret Zammı ve Dolar Tahmini

Açıklamalarına göre, Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sonrasında doların 28 lira seviyelerine gelmesini ve ihracatçıların rahatlamasını gerektiğini vurgulayan Demirtaş, hükümetin kendini zor durumda hissettiği için doların belirlenmesi gereken seviyelere çıkarılmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Doların Tahmin Edilen Değeri

Prof. Dr. Demirtaş, ekonomik açıdan enflasyon riskini göze almanın zorunlu olduğunu düşünüyor ve doların bu şekilde değerlenmesinin önemli olduğunu her açıklamasında belirtiyor. Tahminlerine göre, dolar kuru 28 TL'ye kadar yükselebilir.

Demirtaş'ın açıklamaları, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmadan önce güncel piyasa değerlerini takip ederek, alınacak kararlarda uzman danışmanlardan ve diğer analizlerden faydalanmak önemlidir.

Not: Bu yazı, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın açıklamalarına dayanmaktadır. Yatırım kararları almadan önce diğer uzman görüşlerini de dikkate almanız ve kişisel tercihlerinize göre hareket etmeniz önemlidir.