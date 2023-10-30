Her şey oturdu: 3600, 4500 ve 5400 gün primle yeni emeklilik sistemi!

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına girmeyen ve 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor. Bu yeni sistem, daha erken sigortalı olan ve 7.000 gün prim şartını tamamlayanlar açısından avantajlar sağlayacak. Bu sayede emeklilik yaşının ve prim günlerinin daha adil bir şekilde hesaplanması amaçlanıyor.

Kademeli emeklilik sistemi, özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen gruba yönelik bir düzenlemeyi içermektedir. Bu düzenleme, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olacaktır. Daha erken sigortalı olan ve 7.000 gün prim şartını tamamlayanlar için avantajlar sağlanacaktır. Bu, emeklilik yaşının ve prim günlerinin daha adil bir şekilde hesaplanmasını amaçlar.

10 Yıl Sigortayla Emekli Olabilirsiniz

Prim günü yeterli olmayan ancak yaşı nedeniyle prim günlerini tamamlama imkanı kalmayan kişiler için "yaştan emekli" olma imkanı bulunuyor. Şartlar, ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün. Bu, özellikle erken yaşta sigortalı olan kişiler için bir avantaj sunuyor.

Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekmektedir.

Yaştan Emeklilik Şartları

Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış, yani yeterince çalışamamış kişilere sağlanan bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Bu kişiler, prim gün sayısının yetersiz olduğu durumlarda, yaşı nedeniyle emekli olma hakkına sahip olabilirler.

Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişmektedir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirler. Aynı şekilde, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler, 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilirler.

Daha sonradan sigortalı olan kişiler de 10 yıl, yani 3600 gün primle emekli olma hakkına sahip. Ancak bu durumda aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da aranır. Ayrıca daha sonradan sigortalı olan kişilerin yaş haddi de değişiklik gösterir.

Özetle, Başkan Erdoğan'ın emeklilik reformu, emeklilik sisteminde önemli değişikliklere neden olmuştur. Yaştan emeklilik ve kademeli emeklilik sistemi, emeklilik şartlarını daha esnek hale getirerek farklı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. Bu reformlar, Türkiye'deki emeklilik sisteminin daha adil ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlayacaktır.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen emeklilik reformu, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminin daha esnek ve adil bir yapıya kavuşmasını hedeflemektedir. Bu düzenlemeler, farklı yaş ve prim koşullarına sahip bireyleri içeren çeşitli emeklilik senaryolarına uygunluk sağlamak amacıyla yapılmıştır. Bu sayede vatandaşlar, kendi emeklilik planlarına daha iyi uyacak seçeneklere sahip olacaklar ve geleceğe daha güvenle bakabileceklerdir.