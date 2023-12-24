Her Şehirde Ayrı Asgari Ücret! Yeni Zam Önerisi Kafaları Karıştırdı!

İstanbul'da farklı İzmir'de farklı asgari ücret önerisi geldi.

Her Şehirde Ayrı Asgari Ücret! Yeni Zam Önerisi Kafaları Karıştırdı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-12-2023 13:58

Türkiye'de milyonlarca vatandaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği kararı büyük bir merakla bekliyor. Geçtiğimiz hafta ikinci kez toplanan komisyonun, henüz net bir rakam üzerinde anlaşmaya varmaması, vatandaşların beklentisini artırıyor. Bu süreçte, konuyla ilgili uzman isimler de kendi tahminlerini ve önerilerini dile getirmeye devam ediyor.

Şekib Avdagiç'ten Farklı Asgari Ücret Önerisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'in yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Avdagiç, asgari ücretin belirlenmesinde farklı bölgeler için farklı oranların düşünülebileceğini öneriyor. Bu öneri, Türkiye'nin farklı ekonomik koşullarına sahip bölgelerinde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına daha uygun bir yaklaşım sunabilir. Avdagiç'in önerisine göre, asgari ücretin İstanbul gibi büyükşehirlerdeki düzeyi ile 6. bölge teşvikleri kapsamındaki illerdeki düzeyi arasında bir fark olması gerektiği üzerinde duruluyor. Avdagiç, "Nasıl yatırımlar için 1'den 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa, asgari ücret de 3 veya 4 skala olarak belirlenebilir." ifadelerini kullanıyor.

Eğer bu düzenleme devreye girerse, asgari ücretin Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan insanların yaşam maliyetleri ve ekonomik koşullarına göre ayarlanmasını sağlayabilir. Böylece, her bölgede yaşayan vatandaşlar için daha adil ve gerçekçi bir asgari ücret düzeyi belirlenmiş olur. Bu öneri, asgari ücretin sadece ulusal bir düzeyde değil, bölgesel koşullara göre de düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu, Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi konusunda yeni bir yaklaşım olabilir ve farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların ekonomik durumlarına daha uygun bir çözüm sunabilir. Avdagiç'in bu önerisi, asgari ücretin belirlenmesi sürecinde önemli bir değişiklik önerisi olarak değerlendirilebilir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu tür önerileri de dikkate alarak karar vermesi bekleniyor. Bu yaklaşımın, asgari ücretin daha adil ve bölgesel koşullara uygun şekilde belirlenmesine katkıda bulunabileceği düşünülüyor.

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