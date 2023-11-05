Her dediği çıkıyor: İslam Memiş'ten altın ve dolar için ''felaket'' alarmı

Türk Lirası'nın değer kaybıyla birlikte Dolar, Euro ve altın fiyatlarında yeni zirveler görüldü. Piyasalardaki bu dinamik hareketlilik, analistlerden ve yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. İşte geçtiğimiz haftanın finans dünyasına damga vuran gelişmeler ve piyasa uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmeleri:

Döviz Kurlarında Yeni Zirveler

Geride bıraktığımız hafta, döviz kurlarının adeta bir rekor kırdığı bir dönem oldu. Dolar, geçtiğimiz dünkü kapanışta 28,41 TL'den, Euro ise 30,47 TL'den işlem gördü. Sterlin ve Japon Yeni sırasıyla 35,06 TL ve 18,78 TL'den alıcı buldu. Bu rakamlar, döviz ve altın piyasalarının nasıl bir volatilite içinde olduğunu gösteriyor.

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş

Değerli metaller cephesinde de benzer bir yükseliş söz konusu. Ons altın, 1.996 Dolar seviyelerinde seyrederken, yurt içi piyasalarda gram altın 1.819 TL, çeyrek altın 3 bin 36 TL ve Cumhuriyet altını 12 bin 463 TL gibi dikkat çekici fiyatlardan işlem gördü. Gram gümüş ise 21,28 TL seviyesinde yer aldı.

İslam Memiş'in Piyasa Analizi

Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler tarafından yakından takip edilen isimlerden biri. Memiş, özellikle Borsa İstanbul için yaptığı kasım ayı tahminleriyle dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul Tahmini

Memiş, Borsa İstanbul'da dalgalı bir seyir öngörüyor: "Kasım ayı batırma ayı, para kazandırma ayı değil," diyerek yatırımcıları uyarıyor. Borsanın 7500 puanın altına sarkmadan kademeli alım yapmanın daha doğru olacağını vurguluyor. Aynı zamanda, kasım ayında 8000 puan seviyesini görebileceğimizi ancak bu yükselişin devamının gelmeyebileceğini ifade ediyor.

Dolar Kuru Yorumu

Dolar/TL kuru için ise Memiş, "28.50 direnci kırılınca gözünü 29'dan açacak," yorumunda bulunuyor. Enflasyonun revize edilmesi ve Merkez Bankası'nın tahminlerinin yukarı yönlü revize edilebileceği öngörüsüyle dolar kurunun daha da yükselebileceğini belirtiyor.

Euro/Dolar Paritesi

Euro/Dolar paritesi konusunda da Memiş'in öngörüleri var. Pariteyi yakından takip ettiğini ve 1.08 direncinin kritik olduğunu belirtiyor. Dolar endeksinin de önemli bir gösterge olduğunu ve burada da tahminlerinin doğru çıktığını ifade ediyor.

Altın ve Gümüş Piyasaları

Ons altın için Memiş, 2000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir yükseliş beklemiyor. Gram altın yatırımcısına da ons altını takip etme ve alım için geri çekilmeleri beklemenin daha sağlıklı olacağı önerisinde bulunuyor. Gümüş için ise önceki uyarılarının devam ettiğini ve 26 dolar seviyelerinin hedeflenebileceğini söylüyor.

Piyasa Dinamikleri ve Gelecek Hafta

Piyasa uzmanı İslam Memiş'in analizleri, yatırımcılar için bir yol haritası niteliği taşıyor. Onun öngörülerini dikkate alarak piyasalarda stratejik hareket etmek isteyenler için kritik haftalardan biri başlıyor. Yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen herkes, döviz ve altın piyasalarını yakından izlemeye devam ediyor. Gelecek hafta, hem global ekonomik veriler hem de iç piyasalardaki dinamikler açısından önemli ipuçları verecek.

Döviz ve altın piyasalarındaki bu hareketlilik, ekonomik analizler ve uzman yorumlarıyla anlam kazanıyor. Türk Lirası'nın değer kaybına paralel olarak döviz kurları ve altın fiyatlarındaki artış, hem yatırımcıların hem de sıradan vatandaşların cebini yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle, İslam Memiş gibi piyasa analistlerinin yorumları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir.