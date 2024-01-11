Her Ay 4190 TL Ödenecek Ama Tek Şart Var: 0,2,4,6,8 Numaralı TC Kimliğinizle Başvurun!

Devletin her ay sağladığı desteklerde de artışa gidildi. Söz konusu artışlar yalnızca işçi, memur, emekli maaş ödemelerini kapsamıyor. Sosyal destek ödemeleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yapmış olduğu resmi açıklamaya göre, engelli aylığı ve 65 yaş üstü yaşlılık maaşları gibi ödemelerin toplamda 3,2 milyar TL tutarında hesaplara aktarıldığı bildirildi. Bu ödemelerin, zamsız ve uzun süredir beklenen bir adım olarak gerçekleştiği vurgulandı. Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, bu ödemeler, vatandaşların kimlik numaralarının son hanesine göre yapıldı. Kimlik numarasının son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olan vatandaşlar, hesaplarını kontrol ederek bu ödemeleri görebilirler. Bu uygulama, ödemelerin düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Açıklamalarda ayrıca, Ocak ayı itibariyle engelli aylığı ve 65 yaş üstü yaşlılık maaşı ödemelerinin tamamlandığı belirtildi. Bakanlık, bu ödemelerle vatandaşların günlük yaşamlarını daha sağlıklı ve güvende sürdürebilmeleri için destek sağlamayı amaçlıyor. Bakan Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonucunda, yaşlılık ve engelli aylıklarında bir artışın beklendiğini ifade etti. Bu nedenle, Ocak ayı farklarının Şubat ayında yapılacak ödemelerle birlikte vatandaşların hesaplarına yatırılacağına dikkat çekti. Bu adım, vatandaşların hak kaybı yaşamamaları için önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

Engelli Raporuna Göre Ödeme Yapılacak

Raporda yazan engellilik oranına göre ödemeler yapılacak. Raporu %40-69 arasındakilere 2 bin 797.81 lira, yüzde 70 ve üzeri olana 4 bin 196,70 lira, 18 yaş altında olan engelli vatandaşlar ise 2 bin 797,81 lira alacak. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı resmi açıklama ile memur ve emekli maaşlarına yapılacak ek zammın netleşeceği belirtiliyor. Sosyal destek maaşlarına uygulanacak olası zam oranı da bu açıklama ile birlikte açıklığa kavuşacak. Vatandaşlar, bu tür önemli gelişmeleri yakından takip ederek, finansal planlamalarını buna göre yapabilirler. Bu ödemeler, özellikle ekonomik anlamda zorluklar yaşayan engelli vatandaşlar ve yaşlılar için önem taşıyor. Devletin sağladığı bu desteğin, vatandaşların yaşam kalitelerini artırmada önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Ayrıca, bu tür sosyal destekler, toplumsal dayanışma ve sosyal adaletin bir göstergesi olarak da önem taşımaktadır.