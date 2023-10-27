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Hemen kontrol edin! Aile destek, evde bakım, SED ödemesi, engelli maaşı, 65 yaş aylığı sil baştan değişti

Aile destek, SED ödemesi, engelli maaşı, 65 yaş aylığı son dakika haberi… Hemen yeni maaşınızı kontrol edin zam geldi.

Hemen kontrol edin! Aile destek, evde bakım, SED ödemesi, engelli maaşı, 65 yaş aylığı sil baştan değişti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 12:10

Sosyal destek ödemesi zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile destek, SED ödemesi, engelli maaşı, 65 yaş aylığı alanlara güzel haberler var. Milyonlarca vatandaşın faydalandığı bu sosyal yardımlar için yeni zam müjdeleri gelmeye devam ediyor. 2024 sosyal yardım ödemeleri ile ilgili ilk ipuçları verildi. Memur maaş zammı sosyal yardımlar için de belirleyici olacak. Toplu sözleşme zammı ile açıklanan ilk rakamlar ortaya çıkarken yeni sosyal yardım ödemeleri de hesaplandı. Peki zamlı sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? İşte Aile destek, SED ödemesi, engelli maaşı, 65 yaş aylığı zammı son dakika gelişmeleri…

Devlet 2024 sosyal yardım zammı ile ilgili ilk ipuçlarını verdi. Milyonlarca vatandaşın faydalandığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından milyarlarca lira ödemenin yapıldığı sosyal yardımlara ilişkin son dakika haberi var. 12. Kalkınma planı ile sosyal yardım ödemelerine de zam gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aynı zamanda sosyal yardım bütçesini de arttırdı. Bu durumda yeni sosyal yardım kalemleri de açılabilir. Peki zamlı sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak?

SOSYAL YARDIM BÜTÇESİ ARTTIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri için devlet yeni bütçeler ayırmaya devam ediyor. 12. Kalkınma paketi kapsamında sosyal yardım bütçeleri neredeyse iki katına çıkarıldı. Bu da sosyal yardım ödemelerinde yılbaşında Okkalı bir zam olacağı anlamına geliyor. Ayrıca sosyal yardım ödemelerinin kalemlerinin de arttırılacağı tahmin ediliyor.

SOSYAL YARDIMLARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Memur maaş zammı aynı zamanda sosyal yardım zammı içinde son derece önemli nokta Aile Destek paketi, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, set ödemesi gibi sosyal yardımlar memur maaş katsayısı oranında belirleniyor. Sosyal yardım ödemelerine yapılacak zamlar genellikle memur maaş katsayısının açıklanması ile birlikte kesinlikle kazanıyor. Toplu sözleşme zammı ile Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak olan zamlar netleşti. En az yüzde 15 oranında artış memur maaşlarına yansıyacak. Memur maaş zammı ile beraber sosyal yardım ödemeleri de bu oranda artmış olacak.

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