Hemen başvurun ödemenizi alın! SGK ve bağkur sigorta girişi olan vatandaşlara 2.054,00 TL ödeme!

Cenaze yardımı, vefat eden bir kişinin ailesine SGK tarafından ödenen bir özdendir. Bu yardım, vefat eden kişinin eşi ve çocuklarına öncelikle ödenir. Ancak eşi veya çocukları olmayan durumlarda, anne, baba veya kardeşleri de cenaze yardımı alabilirler. Ancak unutulmaması gereken bir detay, cenaze yardımı alabilmek için başvuru yapmanız gerektiğidir. Başvuru yapmayan vatandaşlar bu ödemeyi alamazlar.

Nasıl Başvurulur?

Cenaze yardımı için başvurular, dilekçe ile yapılır. Başvuruda ölen kişinin vefat tarihi belirtilmelidir. Ayrıca, ölüm tarihi nüfus kayıtlarına henüz işlenmemişse, ölüm belgesi de başvuruya eklenmelidir. Başvuru, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne yapılabilir.

Başvuru Süresi

Başvurular, kişinin vefat tarihini takip eden beş yıl içinde yapılmalıdır. Beş yıl süresi geçtikten sonra başvuru hakkı düşer ve cenaze yardımı alınamaz. Bu nedenle, vefatın hemen ardından başvuru yapmak önemlidir.

Kimler Başvurabilir?

Cenaze yardımından faydalanabilmek için belirli şartlar:

İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sonucu Vefat: Bir kişi iş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat ettiğinde, bu durumda olan aile üyeleri cenaze yardımından faydalanabilir. Malullük, Yaşlılık veya İş Göremezlik Belgesi: Malullük, yaşlılık veya iş göremezlik belgesine sahip olan bir kişi vefat ettiğinde, bu belgelere sahip olan aile üyeleri cenaze yardımından yararlanabilir. En Az 360 Gün Prim Ödemi: En az 360 gün yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemi yapılmış olan bir kişi vefat ettiğinde, bu kişinin ailesi cenaze yardımı alabilir.

Cenaze yardımı, ölüm aylığından farklı bir ödemedir ve vefat eden kişinin ailesine sadece bir kez ödenir. Bu yardım, SGK'nın geri ödeme programları içinde önemli bir destektir ve başvuru şartlarına dikkat edilerek zamanında yapılmalıdır.