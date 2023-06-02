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Gecce Magazin Haberleri
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Haziran ayı sıcak geçecek! 8 banka biraz önce peş peşe açıkladı! Emeklilere büyük ödeme yapılacak

Haziran ayı itibariyle bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bankalarına taşımasını teşvik etmek amacıyla promosyon ödemeleri yapacaklarını duyurdu.

Haziran ayı sıcak geçecek! 8 banka biraz önce peş peşe açıkladı! Emeklilere büyük ödeme yapılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-06-2023 19:10

8 banka biraz önce peş peşe açıkladı! Emeklilere büyük ödeme yapılacak... Haziran ayı sıcak geçecek- Türkiye'deki milyonlarca emekliyi heyecanlandıran haberlere göre, bankalar emeklilerin maaşlarını kendi bankalarına taşımasını teşvik etmek amacıyla promosyon ödemeleri sunacak. Bu makalede, 8 bankanın açıkladığı promosyon rakamlarını bulabilir ve emeklilerin bu avantajlardan nasıl faydalanabileceklerini öğrenebilirsiniz.

Bankalar Emeklilere Promosyon Ödemelerini Açıkladı

Haziran ayı itibariyle bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bankalarına taşımasını teşvik etmek amacıyla promosyon ödemeleri yapacaklarını duyurdu. 8 bankanın yaptığı açıklamalarla birlikte promosyon rakamları da belirlendi. Bankalar, müşteri çekmek ve maaşlarını taşıtmak isteyen emeklilere cazip fırsatlar sunmak amacıyla promosyon ödemelerini artırdı. Bu süreçte, EYT'li emekliler ve maaşlarını taşımak isteyen emekliler de promosyonlardan faydalanabilecekler. Bankalar, emeklileri müşteri olarak kazanabilmek için promosyon rakamlarını yükseltirken birçok avantajı da beraberinde sunuyor. En düşük emekli aylığından EYT'lilere kadar geniş bir yelpazede emeklilere hitap eden promosyonlar, bankalar arasında rekabeti artırdı.

İşte 8 bankanın açıkladığı emekli promosyon ödemeleri:

  • Ziraat Bankası: 3.500-7.500 TL arası maaş alanlara 3.500 TL
  • Albaraka Türk: 3.500-7.500 TL arası maaş alanlara 5.500 TL
  • Akbank: 3.500-7.499 TL arası maaş alanlara 4.850 TL
  • Denizbank: İlk defa aylık alacak EYT'lilere 3.500-7.500 TL arası maaş alanlara 7.000 TL
  • Fibabanka: 3.500-7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL
  • Garanti BBVA: 3.500-7.500 TL arası maaş alanlara 5.250 TL
  • Halkbank: 3.500-7.499 TL arası maaş alanlara 3.500 TL
  • ING: 3.500-7.500 TL arası maaş alanlara 5.950 TL
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