Haziran ayı İŞKUR KPSS şartsız hastanelere yüzlerce personel alımı yapıyor! İşte başvuru şatları ve kadrolar...

İşte başvuru şatları ve kadrolar... Haziran ayı İŞKUR KPSS şartsız hastanelere yüzlerce personel alımı yapıyor- İŞKUR'un sunduğu hizmetler sayesinde iş bulmak isteyenler, kamu ve büyük firmalar bünyesine girebilmek için başvurularını araştırıyor. İş arayanlar, İŞKUR e-şube üzerinden hastane alımlarıyla ilgili güncel pozisyonları ve başvuru şartlarını inceleyebilir.

İŞKUR İle Hastane Alımlarında İş Fırsatları

İş bulmak isteyen veya daha iyi şartlarda çalışmak isteyen kişiler kamu ve büyük firmalar bünyesine girebilmek için ilanları araştırıyor. Düzenli gelir elde ederek geçimini sağlamak isteyen vatandaşlar ilk önce İŞKUR tarafından sunulan hizmetlere başvuruyor.

İŞKUR, birçok kişinin kendi beceri ve isteklerine göre istihdam kapısı sağlayabiliyor. Binlerce kişi, İŞKUR e-şube sayesinde başvurarak iş sahibi olma fırsatı elde ediyor ve böylece gelirlerini artırarak ailelerinin ve kendi geçimlerini sağlıyor. Özellikle hastanelerde çalışmak isteyenler, İŞKUR tarafından sunulan yeni ilanları araştırarak kendilerine uygun olan pozisyonları bulmaya çalışıyor.

Hastane Alımları Hangi Pozisyonlarda Yapılacak?

Eczane İşçisi: 14 pozisyon

Evde Hasta Bakımı Sağlık Teknikeri: 12 pozisyon

Hasta Ve Yaşlı Refakatçisi: 12 pozisyon

Hastane Hizmetlisi: 40 pozisyon

Hasta Refakatçisi: 6 pozisyon

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı: 380 pozisyon

Hasta Danışmanı: 40 pozisyon

Hasta Bakımı Teknisyeni: 10 pozisyon

Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi: 20 pozisyon

Hasta Karşılama ve Yönlendirme Görevlisi: 2 pozisyon

Temizlik Görevlisi (Hastane): 28 pozisyon

İŞKUR tarafından yeni açılan veya kapatılan pozisyonlar olabilir. En güncel ilanlara e-şube üzerinden giriş yaparak istediğiniz pozisyonu aratarak inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvuru şartları, firmalara ve ilanlara göre değişkenlik gösterebilir. Aşağıda sunulan şartlar genel olarak kişilerden istenen özellik ve becerilerdir.