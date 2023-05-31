Haziran ayı İŞKUR duyurdu: Kamuya en az 16.350 TL maaşla KPSS şartsız güvenlik ve bekçi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Kamuya en az 16.350 TL maaşla KPSS şartsız güvenlik ve bekçi alımı başladı! İşte başvuru şartları... Haziran ayı İŞKUR duyurdu- İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), Türkiye'deki iş arayanlar ve işverenler arasında köprü görevi üstlenen önemli bir kurumdur. İŞKUR, işsizlik sorununu çözmek ve istihdamı artırmak amacıyla birçok farklı sektörde personel alımları düzenlemektedir. Bu kapsamda, son dakika açıklamasında 3 farklı belediyenin güvenlik görevlisi ve bekçi kadrolarında istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu.

İŞKUR Üzerinden Yapılan Son Dakika Açıklaması

Son dakika açıklamasına göre, İŞKUR resmi internet adresi üzerinden yayınlanan ilanlara göre, 3 ayrı belediye güvenlik görevlisi ve bekçi alımı yapacak. Bu ilanlar, özel güvenlik görevlisi ve bekçi kadrolarında istihdam edilmek üzere açılmıştır. İş arayanlar için bu ilanlar önemli bir fırsat sunuyor. İlanlara daha yakından bakıldığında, başvuruların başladığı görülmektedir. İşe alınacak adaylar, güvenlik görevlisi ve bekçi pozisyonları için değerlendirilecektir. İlanlarda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını yapabilir ve bu alanda kariyerlerine adım atma fırsatını elde eder.

Başvuru Şartları

İşe başvurmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türk Vatandaşı Olmak: Başvuru yapacak adaylar Türk vatandaşı olmalıdır.

Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak: Adayların kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir.

Suç Kaydı Olmamak: Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen suçlardan herhangi birinden hüküm giymemiş olmak gerekmektedir. Bu suçlar arasında kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası alınmış olmak, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları yer almaktadır.

Askerlik Durumu: Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak gerekmektedir. Askerlik çağına gelmiş olan adaylar ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmalıdır.

Sağlık Şartları: Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamalıdır.

Başvuru Süreci

İlanlara başvurmak isteyen adaylar, Türkiye İş Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

İŞKUR KURUM DIŞI İLANLAR: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/