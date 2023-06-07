  • 07 HAZİRAN Çarşamba 14:44
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Haziran ayı Ford fiyat listesi kalp krizi sebebi oldu! Ford Focus, Fiesta, Puma, Kuga güncel fiyatları evlere şenlik

Döviz kuru fiyatlarında yaşanan yükselişler, otomobil sektöründe de araç fiyatlarının artmasına sebep oldu. Ford'un en uygun fiyatlı modelleri olan Fiesta ve Focus, gelen zamlarla birlikte yüksek fiyat etiketlerine sahip hale geldi.

Haziran ayı Ford fiyat listesi kalp krizi sebebi oldu! Ford Focus, Fiesta, Puma, Kuga güncel fiyatları evlere şenlik
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-06-2023 12:10

Ford Focus, Fiesta, Puma, Kuga güncel fiyatları evlere şenlik... Haziran ayı Ford fiyat listesi kalp krizi sebebi oldu-  Son dönemde döviz kuru fiyatlarında yaşanan ciddi yükseliş, otomobil sektöründe de etkilerini göstermeye başladı. Türkiye'de otomobil üreticisi Ford, gelen son dakika açıklamasıyla araçlarına büyük oranda zam yaptığını duyurdu. Özellikle en uygun fiyatlı modelleri olan Fiesta ve Focus'un fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Bu zamların temel sebebi ise Euro'nun hızla yükselmesi ve tarihi zirvelere ulaşmasıdır. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Ford Araçlarına Zam Geldi

Ford'un en uygun fiyatlı aracı olan Fiesta, gelen zamla birlikte oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip oldu. 2023 model Fiesta'nın fiyatı, 780 bin lira seviyesine kadar yükseldi. Ayrıca, diğer bir modelde ise Fiesta'nın fiyatı 1 milyon 67 bin liraya kadar çıktı. Bu fiyat artışları, otomobil alıcıları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

En Ucuz Focus 1 Milyon Lirayı Geçti

Ford'un popüler modellerinden biri olan Focus'un fiyatı da önemli bir artış gösterdi. Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre, en uygun fiyatlı Focus modelinin fiyatı 1 milyon lirayı aşarak 1 milyon 387 bin liraya ulaştı. Bu durum, otomobil alıcılarının bütçelerini zorlayacak bir seviyeye gelmesi anlamına geliyor.

Otomobil fiyatlarındaki bu artışın temel nedeni, Euro'nun hızla yükselmesi ve döviz kuru fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasıdır. Euro'nun son bir haftada yüzde 15'in üzerinde değer kazanması, otomobil üreticilerini maliyetlerinde büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Bu durum da araç fiyatlarında ciddi artışları beraberinde getirdi. Özellikle en uygun fiyatlı araçlardan Fiesta ve Focus'un fiyatlarının yükselmesi, otomobil alıcıları için dezavantajlı bir durum oluşturdu.

Ford Fiesta 2023 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Fiesta Style 1.1Lt Ti-VCT 75 PS Benzin 5 İleri Manuel     780.600

Ford Fiesta Titanium 1.0Lt mHEV EcoBoost  125 PS Benzin 7 İleri Otomatik    1.067.800

Ford Focus 2023 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel  1.048.100

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 1.117.800

Ford Focus Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik  1.132.400

Ford Focus Titanium X 4 Kapı 1.0Lt EcoBoost  125 PS Benzin_6 İleri Manuel  1.079.700

Ford Focus Titanium Stil 4 Kapı 1.0Lt EcoBoost  125 PS Benzin_6 İleri Manuel  1.061.100

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.0Lt EcoBoost  125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.059.200

Ford Focus Titanium Stil 5 Kapı 1.0Lt EcoBoost  125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.063.600

Ford Focus Active X 5 Kapı 1.0Lt EcoBoost  125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.154.700

Ford Focus Active X Station Wagon 1.0Lt EcoBoost  125 PS Benzin_6 İleri Manue  1.173.400

Ford Puma 2023 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Puma Style Suv 1.0Lt EcoBoost 95 PS Benzin 6 İleri Manuel 1.011.400

Ford Puma Style Suv 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin 7 İleri Otomatik 1.093.300

Ford Puma St-Line Suv 1.0Lt mHEV EcoBoost 155 PS Benzin 7 İleri Otomatik 1.298.300

Ford Kuga 2023 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Kuga Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS Benzin 6 İleri Manuel 1.291.900

Ford Kuga Style SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.379.800

Ford Kuga Titanium SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.525.000

Ford Kuga St-Line SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.680.000

Ford Kuga ST-Line SUV Black Package 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.794.500

  • Etiketler
EYT sonrası sıra ona geldi! SSK-SGK ve Bağkurlu çalışana yeni erken emeklilik az önce açıklandı! Prim ve yaş şartı silbaştan
Son dakika: 4D'li taşeron ve belediye şirket işçilerine kadroda müjde, TYP işçilerine süreklilikte kara haber var!
Benzer Haberler
Son dakika: 4D'li taşeron ve belediye şirket işçilerine kadroda müjde, TYP işçilerine süreklilikte kara haber var! Son dakika: 4D'li taşeron ve belediye şirket işçilerine kadroda müjde, TYP işçilerine süreklilikte kara haber var!
EYT sonrası sıra ona geldi! SSK-SGK ve Bağkurlu çalışana yeni erken emeklilik az önce açıklandı! Prim ve yaş şartı silbaştan EYT sonrası sıra ona geldi! SSK-SGK ve Bağkurlu çalışana yeni erken emeklilik az önce açıklandı! Prim ve yaş şartı silbaştan
ÇOK OKUNANLAR
Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları
  • 31-05-2023 21:35

Kallavi zam geliyor! Kovası 2000 TL olacak! İşte Polisan, Dyo, Filli Boya, Marshall 10, 15, 20 kg duvar boyası fiyatları

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz
  • 02-06-2023 15:14

Milyonlar parasını hesapta unuttu! E-devlet son dakika açıkladı! O işlemi yaparak hemen paranızı çekebileceksiniz

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!
  • 02-06-2023 10:59

Ziraat Bankası 2-3 gün içinde onay verecek! Başvuru yapan hemen alacak!

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var
  • 01-06-2023 22:44

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi
  • 06-06-2023 10:30

Fahriye Evcen'e 'Barbie' konseptli doğum günü partisi