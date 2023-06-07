Haziran ayı Ford fiyat listesi kalp krizi sebebi oldu! Ford Focus, Fiesta, Puma, Kuga güncel fiyatları evlere şenlik

Ford Focus, Fiesta, Puma, Kuga güncel fiyatları evlere şenlik... Haziran ayı Ford fiyat listesi kalp krizi sebebi oldu- Son dönemde döviz kuru fiyatlarında yaşanan ciddi yükseliş, otomobil sektöründe de etkilerini göstermeye başladı. Türkiye'de otomobil üreticisi Ford, gelen son dakika açıklamasıyla araçlarına büyük oranda zam yaptığını duyurdu. Özellikle en uygun fiyatlı modelleri olan Fiesta ve Focus'un fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. Bu zamların temel sebebi ise Euro'nun hızla yükselmesi ve tarihi zirvelere ulaşmasıdır. Detaylar gecce.com.tr'de.

Ford Araçlarına Zam Geldi

Ford'un en uygun fiyatlı aracı olan Fiesta, gelen zamla birlikte oldukça yüksek bir fiyat etiketine sahip oldu. 2023 model Fiesta'nın fiyatı, 780 bin lira seviyesine kadar yükseldi. Ayrıca, diğer bir modelde ise Fiesta'nın fiyatı 1 milyon 67 bin liraya kadar çıktı. Bu fiyat artışları, otomobil alıcıları arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

En Ucuz Focus 1 Milyon Lirayı Geçti

Ford'un popüler modellerinden biri olan Focus'un fiyatı da önemli bir artış gösterdi. Piyasalardan alınan son dakika bilgilerine göre, en uygun fiyatlı Focus modelinin fiyatı 1 milyon lirayı aşarak 1 milyon 387 bin liraya ulaştı. Bu durum, otomobil alıcılarının bütçelerini zorlayacak bir seviyeye gelmesi anlamına geliyor.

Otomobil fiyatlarındaki bu artışın temel nedeni, Euro'nun hızla yükselmesi ve döviz kuru fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasıdır. Euro'nun son bir haftada yüzde 15'in üzerinde değer kazanması, otomobil üreticilerini maliyetlerinde büyük zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Bu durum da araç fiyatlarında ciddi artışları beraberinde getirdi. Özellikle en uygun fiyatlı araçlardan Fiesta ve Focus'un fiyatlarının yükselmesi, otomobil alıcıları için dezavantajlı bir durum oluşturdu.

Ford Fiesta 2023 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Fiesta Style 1.1Lt Ti-VCT 75 PS Benzin 5 İleri Manuel 780.600

Ford Fiesta Titanium 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin 7 İleri Otomatik 1.067.800

Ford Focus 2023 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel 1.048.100

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 1.117.800

Ford Focus Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik 1.132.400

Ford Focus Titanium X 4 Kapı 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.079.700

Ford Focus Titanium Stil 4 Kapı 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.061.100

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.059.200

Ford Focus Titanium Stil 5 Kapı 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.063.600

Ford Focus Active X 5 Kapı 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin_6 İleri Manuel 1.154.700

Ford Focus Active X Station Wagon 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin_6 İleri Manue 1.173.400

Ford Puma 2023 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Puma Style Suv 1.0Lt EcoBoost 95 PS Benzin 6 İleri Manuel 1.011.400

Ford Puma Style Suv 1.0Lt EcoBoost 125 PS Benzin 7 İleri Otomatik 1.093.300

Ford Puma St-Line Suv 1.0Lt mHEV EcoBoost 155 PS Benzin 7 İleri Otomatik 1.298.300

Ford Kuga 2023 Haziran Sıfır Araç Fiyat Listesi

Ford Kuga Style SUV 1.5L EcoBoost 120PS Benzin 6 İleri Manuel 1.291.900

Ford Kuga Style SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.379.800

Ford Kuga Titanium SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.525.000

Ford Kuga St-Line SUV 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.680.000

Ford Kuga ST-Line SUV Black Package 1.5L Ecoboost 182PS 8 İleri Otomatik EU6.2 1.794.500