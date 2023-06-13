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Haziran 2023 Nissan fiyat listesi roket gibi fırladı! Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları kaç para oldu?

Nissan modellerinin fiyatları ciddi seviyelere ulaşarak uçuk rakamlara çıktı. İşte Haziran 2023 Nissan fiyat listesi...

Haziran 2023 Nissan fiyat listesi roket gibi fırladı! Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları kaç para oldu?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-06-2023 13:45

Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları kaç para oldu? Haziran 2023 Nissan fiyat listesi roket gibi fırladı- Nissan Haziran ayı fiyat listesi yayınlandı ve döviz artışının etkisiyle fiyatlar önemli ölçüde yükseldi. Nissan modellerinin fiyatları ciddi seviyelere ulaşarak uçuk rakamlara çıktı. İşte Haziran 2023 Nissan fiyat listesi: Detaylar gecce.com.tr'de. 

Juke Fiyat Listesi Haziran 2023

En ucuz Nissan modeli olan Juke'un fiyatı da 900 bin liraya kadar çıktı. İşte Juke'un fiyatları:

  • NISSAN Juke 1.0 DIG-T Tekna, Benzinli, Manuel vites: 827.400 TL'den 899.600 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 72.200 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

  • NISSAN Juke 1.0 DIG-T Tekna, Benzinli, Yarı Otomatik vites: 951.700 TL'den 1.034.500 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 82.800 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

  • NISSAN Juke 1.0 DIG-T Platinum, Benzinli, Yarı Otomatik vites: 1.042.500 TL'den 1.133.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 90.500 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

  • NISSAN Juke 1.0 DIG-T Platinum Perso, Benzinli, Yarı Otomatik vites: 1.073.900 TL'den 1.167.100 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 93.200 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

  • NISSAN Juke 1.0 DIG-T Platinum Premium, Benzinli, Yarı Otomatik vites: 1.163.800 TL'den 1.264.600 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 100.800 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

Qashqaı Fiyat Listesi Haziran 2023

Nissan'ın en çok tercih edilen aracı Qashqai'nin fiyatı ise 1 milyon liranın üzerine çıktı. İşte Qashqai'nin fiyatları:

  • NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T 12V MHEV Tekna, Elektrik/Benzin, Manuel vites: 1.055.500 TL'den 1.149.200 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 93.700 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

X-Trail'in Haziran 2023 fiyatları:

  • Nissan XTrail 1.5 DIG-T 12V MHEV Sky Pack, Elektrik/Benzin motor seçeneği ve CVT şanzıman ile sunuluyor. Bu versiyonun 1 Haziran fiyatı 1.665.600 TL iken, 13 Haziran fiyatı 1.811.900 TL olarak güncellendi. Arasındaki fark 146.300 TL olarak belirlendi. Bu versiyonda zam oranı ise %9 oldu.

  • Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 12V MHEV Platinum Premium, Elektrik/Benzin motoru ve CVT şanzıman ile donatılmış bir başka seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu versiyonun 1 Haziran fiyatı 1.861.600 TL iken, 13 Haziran fiyatı 2.024.600 TL oldu. Aradaki fark 163.000 TL olarak belirlendi. Bu versiyonda da zam oranı %9 olarak uygulandı.

  • X-Trail'in bir diğer seçeneği ise 1.5 DIG-T e-4orce 4x4 Sky Pack. Bu versiyon tamamen elektrik motoruyla çalışıyor ve CVT şanzımana sahip. 1 Haziran fiyatı 2.127.600 TL olan bu versiyonun 13 Haziran fiyatı ise 2.313.100 TL olarak güncellendi. Zam miktarı 185.500 TL oldu ve zam oranı da %9 olarak belirlendi.

  • Son olarak, X-Trail'in 1.5 DIG-T e-4orce 4x4 Platinum Premium versiyonu da elektrik motoru ve CVT şanzımanla geliyor. Bu versiyonun 1 Haziran fiyatı 2.323.600 TL iken, 13 Haziran fiyatı 2.525.800 TL oldu. Arasındaki fark 202.200 TL olarak belirlendi ve zam oranı da %9 olarak uygulandı.

  • Ayrıca, 1.5 DIG-T e-4orce 4x4 Platinum Premium versiyonunun bir başka fiyatı da 2.356.800 TL'den 2.561.800 TL'ye yükseldi. Aradaki fark 205.000 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9 olarak uygulandı.

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