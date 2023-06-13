Haziran 2023 Nissan fiyat listesi roket gibi fırladı! Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları kaç para oldu?

Juke, Qashqai ve X-Trail fiyatları kaç para oldu? Haziran 2023 Nissan fiyat listesi roket gibi fırladı- Nissan Haziran ayı fiyat listesi yayınlandı ve döviz artışının etkisiyle fiyatlar önemli ölçüde yükseldi. Nissan modellerinin fiyatları ciddi seviyelere ulaşarak uçuk rakamlara çıktı. İşte Haziran 2023 Nissan fiyat listesi: Detaylar gecce.com.tr'de.

En ucuz Nissan modeli olan Juke'un fiyatı da 900 bin liraya kadar çıktı. İşte Juke'un fiyatları:

NISSAN Juke 1.0 DIG-T Platinum Premium, Benzinli, Yarı Otomatik vites: 1.163.800 TL'den 1.264.600 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 100.800 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

NISSAN Juke 1.0 DIG-T Platinum Perso, Benzinli, Yarı Otomatik vites: 1.073.900 TL'den 1.167.100 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 93.200 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

NISSAN Juke 1.0 DIG-T Platinum, Benzinli, Yarı Otomatik vites: 1.042.500 TL'den 1.133.000 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 90.500 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

NISSAN Juke 1.0 DIG-T Tekna, Benzinli, Yarı Otomatik vites: 951.700 TL'den 1.034.500 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 82.800 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

NISSAN Juke 1.0 DIG-T Tekna, Benzinli, Manuel vites: 827.400 TL'den 899.600 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 72.200 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

Nissan'ın en çok tercih edilen aracı Qashqai'nin fiyatı ise 1 milyon liranın üzerine çıktı. İşte Qashqai'nin fiyatları:

NISSAN Qashqai 1.3 DIG-T 12V MHEV Tekna, Elektrik/Benzin, Manuel vites: 1.055.500 TL'den 1.149.200 TL'ye yükseldi. Bu modeldeki zam miktarı 93.700 TL olarak belirlendi ve zam oranı %9.

Nissan XTrail 1.5 DIG-T 12V MHEV Sky Pack, Elektrik/Benzin motor seçeneği ve CVT şanzıman ile sunuluyor. Bu versiyonun 1 Haziran fiyatı 1.665.600 TL iken, 13 Haziran fiyatı 1.811.900 TL olarak güncellendi. Arasındaki fark 146.300 TL olarak belirlendi. Bu versiyonda zam oranı ise %9 oldu.

Nissan X-Trail 1.5 DIG-T 12V MHEV Platinum Premium, Elektrik/Benzin motoru ve CVT şanzıman ile donatılmış bir başka seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu versiyonun 1 Haziran fiyatı 1.861.600 TL iken, 13 Haziran fiyatı 2.024.600 TL oldu. Aradaki fark 163.000 TL olarak belirlendi. Bu versiyonda da zam oranı %9 olarak uygulandı.

X-Trail'in bir diğer seçeneği ise 1.5 DIG-T e-4orce 4x4 Sky Pack. Bu versiyon tamamen elektrik motoruyla çalışıyor ve CVT şanzımana sahip. 1 Haziran fiyatı 2.127.600 TL olan bu versiyonun 13 Haziran fiyatı ise 2.313.100 TL olarak güncellendi. Zam miktarı 185.500 TL oldu ve zam oranı da %9 olarak belirlendi.

Son olarak, X-Trail'in 1.5 DIG-T e-4orce 4x4 Platinum Premium versiyonu da elektrik motoru ve CVT şanzımanla geliyor. Bu versiyonun 1 Haziran fiyatı 2.323.600 TL iken, 13 Haziran fiyatı 2.525.800 TL oldu. Arasındaki fark 202.200 TL olarak belirlendi ve zam oranı da %9 olarak uygulandı.