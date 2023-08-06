Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten vatandaşı mest eden açıklama! Enflasyonun ne zaman düşeceğini söyledi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülke ekonomisinin önemli bir konusu olan enflasyonla ilgili son dakika bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek'in ifadelerine göre, enflasyonun birkaç ay boyunca yüksek seyretmesi bekleniyor. Ancak gelecek projeksiyonları umut verici bir tablo çiziyor. Makroekonomik dengelemelerin ardından, enflasyonun 2024 yılının ikinci yarısından sonra düşüşe geçmesi öngörülüyor.

Enflasyonun Yükselmesindeki Faktörler ve Beklentiler

Bakan Şimşek, enflasyonun mevcut yüksek seviyelerini etkileyen faktörleri açıkladı. Buna göre, bütçe dengelerini düzeltme ve deprem sonrası iyileşme çabaları kapsamında yapılan vergi düzenlemelerinin, geçici olarak enflasyonu artırdığı belirtildi. Ancak bu düzenlemelerin bir defalığına ve geçici olduğu vurgulandı. Şimşek, bu adımların geçiş dönemine yönelik olduğunu ve enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi amacına hizmet ettiğini belirtti.

Yapılan Vergi Düzenlemeleri ve Ekonomiye Etkileri

Bakan Şimşek, vergi düzenlemelerinin enflasyonist etkileri hakkında da açıklamalarda bulundu. Vergi düzenlemeleri ile bütçe dengesinin sağlanmaya çalışıldığını ve depremin neden olduğu zorlukların üstesinden gelmek için adımlar atıldığını ifade etti. Bu adımların geçmiş enflasyonun kaynaklı zararları telafi etmeye yönelik olduğuna dikkat çekti. Bu çerçevede, vatandaşlara ve farklı toplum kesimlerine ciddi ücret artışlarının sağlandığı belirtildi.

Yeni Programın Getireceği Değişiklikler

Bakan Şimşek, yeni ekonomik programın Türkiye'ye getireceği değişikliklere değindi. Özellikle öngörülebilirlik artışı ve kaynak girişinin artması bekleniyor. Bu durumun gelecekte belirsizliklerin azalmasına, cari açığın daralmasına ve dolayısıyla döviz kuru istikrarının artmasına olumlu etki edeceği ifade edildi. Bu faktörlerin enflasyonu ve ekonomik beklentileri olumlu yönde etkileyeceği vurgulandı.

Körfez Ülkelerinden Sermaye Girişi

Bakan Şimşek, Körfez ülkelerinden gelen sermaye girişi konusuna da değindi. Bu ülkelerin sadece enerji ihracatı yapmadığını, aynı zamanda fazla sermayeye sahip olduklarını belirtti. Bu nedenle Türkiye'nin bu ülkelerle sermaye ithalatını artırmayı hedeflediğini ifade etti. Bu ilişkilerin Cumhurbaşkanı düzeyinde siyasi ilişkilerle desteklendiğine dikkat çekti ve bu ilişkilerin ekonomik fırsatlara dönüştürülmesinin amaçlandığını belirtti.

Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Ekonomik İstikrar

Bakan Şimşek, önümüzdeki döneme dair beklentilere de değindi. Gelişmekte olan ülkelerin risk iştahının küresel büyüme yavaşladığında azaldığını belirtti. Ancak 2024 yılının ikinci yarısından itibaren durumun değişeceğini öngördü. Merkez Bankası'nın faiz artışlarına son vermesiyle küresel piyasalarda faiz düşüşlerinin konuşulmaya başlayacağı ve küresel ekonominin toparlanmaya başlayabileceği vurgulandı.

Yapılan vergi düzenlemelerinin geçiş dönemi için olduğu ve ekonomik istikrarın hedeflendiği vurgulandı. Aynı zamanda, Körfez ülkelerinden gelecek sermaye girişinin ekonomik büyümeye olumlu katkı sağlayacağı ifade edildi. Geleceğe yönelik beklentiler ise küresel ekonominin toparlanması ve Türkiye'nin yapısal reformlarla güçlendirilmiş bir döneme girmesi yönünde umut vaat ediyor.