Hazal Kaya'nın Annesi, Kiracısı İle Başı Derde Girdi!

Türk sinemasının sevilen yüzlerinden Hazal Kaya'nın annesi, Ayşegül Kaya, son dönemde Balat semtindeki evinde yaşadığı bir kira kriziyle gündeme bomba gibi düştü. Kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlık, önce mahalle arasında dedikodu konusu oldu, ardından ise tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. İşte yaşanan olayların perde arkası ve detaylar...

15 Bin TL Kira!

Ayşegül Kaya'nın Balat'ta bulunan evi, sıradışı bir kira krizine sahne oldu. Kiracısıyla yaşadığı anlaşmazlık, kiranın artırılması talebiyle başladı. Kaya, başlangıçta 3 bin TL olan kiranın, kendi isteğiyle 5 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti. Ancak işler burada bitmedi. Kaya, evinin gerçek değerini yansıtmak isteyerek, kiracısından tam 15 bin TL kira istediğini açıkladı.

Kavga Kapıya Dayandı

Mahalle Arasında Çıkan Tartışma! Anlaşma sağlanamayınca gerginlik tırmandı. Kiracı, Kaya'nın bu talebine karşı çıkınca, olaylar karıştı. Ayşegül Kaya, evin kapısına dayanarak kiracısını evden çıkarmak istedi. Ancak kiracı, bu talebe direnince aralarında sert bir kavga yaşandı. Mahalle sakinlerinin şahit olduğu bu olay, kısa sürede dedikodu malzemesi haline geldi.

Krize Son: Kiracı Evden Ayrıldı!

Ayşegül Kaya'nın net tutumu sonuç verdi. Kiracısına "Ya 15 bin lira öde, ya da çık!" diyerek baskı yapan Kaya, kiracısını evden ayrılmaya zorladı. Kiracı, uzun süren anlaşmazlıktan sonra evi terk etmek zorunda kaldı. Bu ani ayrılık, Balat semtinde sükunetin sağlanmasını sağladı.