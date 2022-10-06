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Gecce Magazin Haberleri

Hazal Kaya doğacak kızının ilk ismini de açıkladı!

İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Hazal Kaya, hamilelik süreciyle alakalı konuştu. Doğumun Türkiye'de gerçekleşeceğini ifade eden ünlü oyuncu, "Leyla'nın ikinci adı 'Süreyya' olacak" açıklamasını da yaptı.

Hazal Kaya doğacak kızının ilk ismini de açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2022 10:59

Beş aylık hamile olan Hazal Kaya, önceki gün marka yüzü olduğu giyim firmasının yeni sezon koleksiyonunu tanıttığı davette objektiflere poz verdi.

Göbeğini açıkta bırakan elbisesiyle dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncu, doğumun Türkiye'de olacağını söylerken, muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine eşi Ali Atay ile kızlarına verecekleri iki adı da ilk kez paylaştı:

“İki isim olacak; Fikret'e 'Ali' dedik, kıza da 'Leyla' deyip benim adımı verdik aslında. İkincisine de bakıyoruz, var bir sevdiğimiz isim. Hadi söyleyeyim, Süreyya olacak; Leyla Süreyya. Çok istediğim bir isimdi. Fikret için de hep 'Dedelerin ismi mi?' falan dediler ama biz böyle eski isim seviyoruz aslında. Babyshower yapmıyoruz, isteyen istediğini yapsın. Ben böyle kutlamalar, organizasyonlar falan sevmiyorum, hele böyle son dönemlerde. Fikret'te kalabalıktan boğulmuştum, o zaman nasıl hissedersem öyle yaparım.”

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