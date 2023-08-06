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Hayaldi Gerçek Oldu! T.C. Kimlik Kartına 0.49 Faiz İçin Acilen Bankaya Gitmeniz Gerekiyor

Bankalar arasındaki rekabet kredi oranlarına yansıyor. Özellikle de o banka tarafından sunulan bu fırsatı kaçıran çok üzülüyor

Hayaldi Gerçek Oldu! T.C. Kimlik Kartına 0.49 Faiz İçin Acilen Bankaya Gitmeniz Gerekiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Hayat şartlarının zorluğu vatandaşı ek ödemelere itmeye devam ediyor. Bu kapsamda devreye cazip geri ödemeli krediler giriyor. Vatandaş banka banka dolaşıp, en uygun faiz oranı ile kendisine kredi verecek olan bankayı seçerken, bankalar da müşterileri kazanmak adına rekabet ortamında faizleri düşürebildiği kadar düşürüyor. Devlet bankaları da bu savaş içerisinde yer alıyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı talimatlı hareket eden bankalar türlü türlü kampanyaları işe vatandaşa cazip ödemeli fırsatlar sunuyor. Kredide hayal olan bu oranlar yeniden gündeme çıkarken,  vatandaş adeta banka kapılarını aşındırıyor. 

Vakıfbank duyurdu!

Kamu bankası olan Vakıfbank tarafından düzenlenen 0.49 faizli kredi şartları merak ediliyor. Aranan şartlara hakim olmanız durumunda ise krediniz trink hesabınıza aktarılıyor. Ve bu işlemler sadece bir imza ile tamamlanabiliyor. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaş, banka banka gezip kredi ödemesi hesabına tanımlamak adına harekete geçerken, bu kapsamda yine devlet devreye giriyor ve ödemeler 36 ay vade ve 0.49'dan başlayan faiz oranları ile sunuluyor. 

Vakıfbank müşterisi olan yani yeni hesap açtıran her birey bu kredi imkanından faydalanabiliyor. 0,49 faiz oranıyla birlikte ihtiyaç kredisi olarak çektikleri 10 bin TL tutar 12 ay vade ile anında ödeniyor. Adınıza tanımlı olan diğer kredi oranları da düşük seyrederken acilen bankaya gitmeniz gerekiyor. Başvurular için ise online olarak işlemlerinizi tamamlamanız yetiyor. Mobil bankacılık ya da resmi internet sitesi üzerinden Vakıfbank yeni müşterisi olan birey, anında kredi başvurusunda bulunabiliyor. Vakıfbank kredisinin tercih edilmesinin diğer bir sebebi ise banka tarafından sunulan diğer fırsatlar olurken, bu fırsatlar arasında en dikkat çekeni ise 3 ay ertelemeli olarak ödenmesi oluyor. 

Vakıfbank tarafından yeni oluşturulan bir kampanya da Vakıfbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi olarak karşımıza çıkarken, 36 ay vade ile 20.000 TL'ye kadar nakit çekebilirsiniz. Hakkınıza ödeme tanımlanıp tanımlanmayacağını öğrenmeniz için hemen banka şubesine gitmeniz gerekiyor. 

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