Hayaldi gerçek oldu İnterneti de olacak Vergisiz telefon hangi marka ve modeller kaç para

Öğrenciye vergisiz telefon hakkı ile birlikte bedava internette devlet tarafından verilecek. Peki vergisiz telefon marka ve modelleri hangileri? fiyatları belli oldu mu? - Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon hakkı doğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi manifestosunda, her kesimden bireye destek sağlayacaklarını açıklamıştı. Bunlardan biri de öğrenciye vergisiz telefon hakkıydı. Açıklaması yapılan üniversite öğrencisine vergisiz telefon hakkı ile alakalı o günden beri araştırmalar devam ederken, yaşanan gelişmelerde öğrenciye vergisiz telefon marka ve modelleri belirlendi. Üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus faydalanabileceği ve vergiden muaf en ucuz hali ile satışa sunulacağı destek kapsamlıca açıklandı. Peki öğrenciye vergisiz telefonlar hangi marka ve model? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar?
Üniversite öğrencisine sunulan vergisiz telefon düzenlemesi kapsamında verilecek olan telefonlar tüm marka ve modelleri kapsamayacak ve yerli üretim yapan markalarla sınırlı olacak.
Yerli üretim şartı aranacak
Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını yaptığı gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gençlere vergisiz telefon olarak verilecek olan telefonların 15 model üzerinden satışa sunulacağı açıklandı. Yerli üretim yapan markalar ÖTV ve kdv'siz olarak öğrenciye sunulacak iken yaşanan cari açıktan dolayı ülkemiz genelinde üretim yapan firmalar bu kapsamda değerlendirilecek.
Bu markalar arasında Xiaomi, Samsung, Oppo, TCL, Realme, Omix, General Mobile, Tecno, Poco, Casper, Vestel ve Reeder, Infinix gibi ülkemizde üretimi olabilen firmalar tercih edilebilecek.
İşte vergisiz telefon modelleri
Samsung
Galaxy A70
Galaxy A21s
Galaxy A30
Galaxy A01 Core
Galaxy A52
Reeder
S23 PRO MAX
S19 MAX PRO S
S19 MAX PRO
S19 MAX
P13 BLUE
Xiaomi
Redmi 9C
Redmi 9T
Redmi Note 10S
Redmi 10 (2022)
Realme
Realme C21
Realme C21Y
Realme C25
Vivo
Vivo Y11s
Vivo Y21s
Vivo Y53s
TLC
TCL 20 SE
TLC 20 E
TLC L7
Omix
Omix X300
Omix X500
Infinix
Infinix Hot 30i
Infinix HOT20
Infinix Note 30
Infinix Hot 20i
Infinix Note 12
INFINIX Hot 11 Play