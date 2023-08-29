Advert

Hayaldi gerçek oldu İnterneti de olacak Vergisiz telefon hangi marka ve modeller kaç para

Öğrenciye vergisiz telefon hakkı ile birlikte bedava internette devlet tarafından verilecek. Peki vergisiz telefon marka ve modelleri hangileri? fiyatları belli oldu mu?

Hayaldi gerçek oldu İnterneti de olacak Vergisiz telefon hangi marka ve modeller kaç para
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-08-2023 10:59

Öğrenciye vergisiz telefon hakkı ile birlikte bedava internette devlet tarafından verilecek. Peki vergisiz telefon marka ve modelleri hangileri? fiyatları belli oldu mu? - Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon hakkı doğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi manifestosunda, her kesimden bireye destek sağlayacaklarını açıklamıştı. Bunlardan biri de öğrenciye vergisiz telefon hakkıydı. Açıklaması yapılan üniversite öğrencisine vergisiz telefon hakkı ile alakalı o günden beri araştırmalar devam ederken, yaşanan gelişmelerde öğrenciye vergisiz telefon marka ve modelleri belirlendi. Üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus faydalanabileceği ve vergiden muaf en ucuz hali ile satışa sunulacağı destek kapsamlıca açıklandı. Peki öğrenciye vergisiz telefonlar hangi marka ve model? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar?

Üniversite öğrencisine sunulan vergisiz telefon düzenlemesi kapsamında verilecek olan telefonlar tüm marka ve modelleri kapsamayacak ve yerli üretim yapan markalarla sınırlı olacak.

Yerli üretim şartı aranacak

Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını yaptığı gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gençlere vergisiz telefon olarak verilecek olan telefonların 15 model üzerinden satışa sunulacağı açıklandı. Yerli üretim yapan markalar ÖTV ve kdv'siz olarak öğrenciye sunulacak iken yaşanan cari açıktan dolayı ülkemiz genelinde üretim yapan firmalar bu kapsamda değerlendirilecek.

Bu markalar arasında Xiaomi, Samsung, Oppo, TCL, Realme, Omix, General Mobile, Tecno, Poco, Casper, Vestel ve Reeder, Infinix gibi ülkemizde üretimi olabilen firmalar tercih edilebilecek.

İşte vergisiz telefon modelleri

Samsung

Galaxy A70
Galaxy A21s
Galaxy A30
Galaxy A01 Core
Galaxy A52
Reeder

S23 PRO MAX
S19 MAX PRO S
S19 MAX PRO
S19 MAX
P13 BLUE
Xiaomi

Redmi 9C
Redmi 9T
Redmi Note 10S
Redmi 10 (2022)
Realme

Realme C21
Realme C21Y
Realme C25
Vivo

Vivo Y11s
Vivo Y21s
Vivo Y53s
TLC

TCL 20 SE
TLC 20 E
TLC L7 
Omix

Omix X300
Omix X500
Infinix

Infinix Hot 30i
Infinix HOT20
Infinix Note 30
Infinix Hot 20i 
Infinix Note 12
INFINIX Hot 11 Play

Benzer Haberler
Teşkilat Dizisine Vedası Hüngür Hüngür Ağlattı Bakın Hangi Projede Karşımıza Çıktı Teşkilat Dizisine Vedası Hüngür Hüngür Ağlattı Bakın Hangi Projede Karşımıza Çıktı
İŞARET FİŞEĞİ YAKILDI! 1.98 faiz oranı ile 70.000 TL ŞAK IBAN'a Yattı İŞARET FİŞEĞİ YAKILDI! 1.98 faiz oranı ile 70.000 TL ŞAK IBAN'a Yattı
1,20 faiz oranı için kalem kırıldı! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank atağa geçti 1,20 faiz oranı için kalem kırıldı! Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank atağa geçti
Emekliye Ufukta Zam Görüldü Sabahın Köründe Zam Müjdesi Geldi En düşük 10.875 TL Emekliye Ufukta Zam Görüldü Sabahın Köründe Zam Müjdesi Geldi En düşük 10.875 TL
Böyle indirim dostlar başına! Tarım Kredi Markette son 48 saat! Yüzlerce indirimli ürün stoklarla sınırlı Böyle indirim dostlar başına! Tarım Kredi Markette son 48 saat! Yüzlerce indirimli ürün stoklarla sınırlı
İŞKUR 1-30 Eylül ilanları geldi! Binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı! İşte başvuru sayfası, şartlar ve kadrolar İŞKUR 1-30 Eylül ilanları geldi! Binlerce personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı! İşte başvuru sayfası, şartlar ve kadrolar
ÇOK OKUNANLAR
O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!
  • 26-08-2023 15:23

O isimlerin vedası gerçekleşti! Yalı Çapkını'nda göz yaşlarını oluk oluk akıtacak başrol ayrılığı!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!
  • 26-08-2023 10:11

100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere mest eden haber! Yapı Kredi ödeme verecek!

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!