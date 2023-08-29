Hayaldi gerçek oldu İnterneti de olacak Vergisiz telefon hangi marka ve modeller kaç para

Öğrenciye vergisiz telefon hakkı ile birlikte bedava internette devlet tarafından verilecek. Peki vergisiz telefon marka ve modelleri hangileri? fiyatları belli oldu mu? - Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon hakkı doğdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi manifestosunda, her kesimden bireye destek sağlayacaklarını açıklamıştı. Bunlardan biri de öğrenciye vergisiz telefon hakkıydı. Açıklaması yapılan üniversite öğrencisine vergisiz telefon hakkı ile alakalı o günden beri araştırmalar devam ederken, yaşanan gelişmelerde öğrenciye vergisiz telefon marka ve modelleri belirlendi. Üniversite öğrencilerinin bir defaya mahsus faydalanabileceği ve vergiden muaf en ucuz hali ile satışa sunulacağı destek kapsamlıca açıklandı. Peki öğrenciye vergisiz telefonlar hangi marka ve model? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar?

Üniversite öğrencisine sunulan vergisiz telefon düzenlemesi kapsamında verilecek olan telefonlar tüm marka ve modelleri kapsamayacak ve yerli üretim yapan markalarla sınırlı olacak.

Yerli üretim şartı aranacak

Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını yaptığı gençlere vergisiz telefonun ayrıntıları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gençlere vergisiz telefon olarak verilecek olan telefonların 15 model üzerinden satışa sunulacağı açıklandı. Yerli üretim yapan markalar ÖTV ve kdv'siz olarak öğrenciye sunulacak iken yaşanan cari açıktan dolayı ülkemiz genelinde üretim yapan firmalar bu kapsamda değerlendirilecek.

Bu markalar arasında Xiaomi, Samsung, Oppo, TCL, Realme, Omix, General Mobile, Tecno, Poco, Casper, Vestel ve Reeder, Infinix gibi ülkemizde üretimi olabilen firmalar tercih edilebilecek.

İşte vergisiz telefon modelleri

Samsung

Galaxy A70

Galaxy A21s

Galaxy A30

Galaxy A01 Core

Galaxy A52

Reeder

S23 PRO MAX

S19 MAX PRO S

S19 MAX PRO

S19 MAX

P13 BLUE

Xiaomi

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi Note 10S

Redmi 10 (2022)

Realme

Realme C21

Realme C21Y

Realme C25

Vivo

Vivo Y11s

Vivo Y21s

Vivo Y53s

TLC

TCL 20 SE

TLC 20 E

TLC L7

Omix

Omix X300

Omix X500

Infinix

Infinix Hot 30i

Infinix HOT20

Infinix Note 30

Infinix Hot 20i

Infinix Note 12

INFINIX Hot 11 Play