Havalar soğudu! 900 TL - 2.500 TL arasında doğalgaz yardımı yapılacak!

PTT’ye faturalarıyla birlikte başvuran vatandaşlara geçtiğimiz senenin Kasım ayından beri ödemeler yapılmaya başlandı. Her ay yatırılması beklenen yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 5 Eylül 2022 tarihinden beri yatırılan doğalgaz desteği 2023 yılı itibariyle de devam ediyor. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlar başvurularını geçtiğimiz yılın 27 Aralık tarihine kadar gerçekleştirmişti. Doğalgaz tüketicilerine verilen ödemeler ısıl haritasına bağlı olarak belirlenmekte ve belirlenen tutarlar iki ayrı dönemde veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen destek ödemeleri ihtiyaç sahiplerinin maddi durumuna göre 900 ile 2500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Doğalgaz Destek Ödemeleri

Vatandaşlar doğalgaz destek ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik hazırlanan yardım paketi kapsamında kış mevsiminde Doğal Gaz Tüketim Desteği sunuluyor. Isıl haritasına göre vatandaşların alacağı ödeme miktarı 900 ile 2500 TL arasında değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz şubat ayında yapılan ödemenin devamı mart ayı itibariyle de devam edecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 3294 sayılı kanununa göre dönemsel ihtiyaç sahipliği bulunan kişilere destekte bulunuluyor. Doğalgaz da temel ihtiyaç kapsamında değerlendirildiği için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının belirlediği haneler için doğal gaz fatura desteğinde bulunuluyor.

Başvuru Şartları

Doğal Gaz Tüketim Desteği programına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarda aranan başlıca şartlar ise şunlardır:

· Başvuruda bulunacak kişinin Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

· Başvurular e-Devlet üzerinden şifreyle yapılabilmektedir.

· Doğal gaz arzının bulunduğu bir bölgede yaşıyor olunmalıdır.

· İkametinin bulunduğu hanede faturalı veya ön ödemeli sayaç aboneliği olması gerekmektedir.

· Ödenmesi onaylanan faturanın ikamet adresine ait olması istenmektedir.

· Son olarak ise Sosyal Yardımlaşma Dayanışma vakfı tarafından hak sahibi olarak tanımlanması gerekmektedir.

Başvuru şartları uygun olan kişilerin bu desteği almak için yapacakları başvurunun sonucunda doğalgaz desteğini alabilirler. Bu destek konusunda birçok kişinin bir süredir bu desteği aldığı biliniyor. Bu desteğin miktarının belirlenmesinde ise başvuru yapan kişilerin bu başvurularını hangi şehirde yaptıklarına bakılmaktadır.

