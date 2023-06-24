Hastanelere mülakat şartsız en az 24.500 TL maaşla sağlık personeli ve işçi alımı başladı: İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru 2023

Kamu hastaneleri, mevcut personel eksikliklerini gidermek amacıyla sözleşmeli personel, işçi ve sağlık personeli alımı yapacaklarını duyurdu. Hastaneler tarafından yayımlanan ilanlara göre, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceği görüldü. Peki, hangi kadrolarda personel alımı yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte başvuruya ilişkin detaylar ve alım yapan kamu hastaneleri...

Kamu hastanelerinde yapılacak personel ve işçi alımında başvuru genel şartları şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 40. maddesinde belirtilen yaş şartlarını taşımak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen suçlardan mahkum olmamak.

Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut sakatlığı bulunmamak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin sözleşmelerinin feshedilmemesi veya feshedilenlerin bir yıl içinde yeniden başvuramamaları şartı bulunmaktadır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak.

Çalışma saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya engel olmamak.

Kamu hastanelerinde yapılacak personel alımı kadroları ise şunlardır:

Sağlık teknikeri

Güvenlik görevlisi

Tekniker

Şoför

Diyetisyen

Büro personeli

Psikolog

Hemşire

Tıbbi sekreter

Röntgen teknisyeni

Fizyoterapist

Temizlik görevlisi

Kamu hastanelerindeki personel alım ilanları şu şekildedir: