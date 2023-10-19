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Hastaneler inşaat ve hizmet sektörüne 2 milyon işçi alınıyor: Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Almanya'dan gelen son dakika haberi, ülkede giderek artan işçi açığını dile getiriyor. Ülke genelinde 2 milyon işçi eksikliği yaşandığı belirtilirken, bu ihtiyacın karşılanabilmesi için 2 milyon işçi alımı planlandığı ifade ediliyor.

Hastaneler inşaat ve hizmet sektörüne 2 milyon işçi alınıyor: Almanya işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 09:22

Almanya'da yaşanan işçi açığı, ülke genelinde iş arayanlar için yeni fırsatlar yaratmaktadır. İşçi alımı başvurusu yapmak isteyenler, iş ilanlarını ve başvuru süreçlerini dikkatlice takip etmelidir. Almanya'da çalışmak isteyenler için önemli olan, başvurularını eksiksiz ve dikkatli bir şekilde yapmaktır. 

Almanya İşçi Açığı ve İşçi Alımları

Almanya'da işçi açığının her geçen gün arttığına dair haberler geliyor. İnşaat, sanayi, hastaneler ve hizmet sektöründe en fazla işçi eksikliği yaşandığı açıklanıyor. Bu nedenle Almanya, Türkiye ve Balkan ülkelerinden toplamda 2 milyon işçi alımı yapmayı planlıyor.

DIHK Genel Müdür Yardımcısı Achim Dercks, yaklaşık 22.000 şirketin katıldığı bir ankette, "Almanya'da yaklaşık iki milyon iş yeri boş olduğunu varsayıyoruz" dedi. Bu, yaklaşık 100 milyar avroluk bir değer yaratma potansiyeli kaybına işaret ediyor.

Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) ise "Sadece giderek artan vasıflı işçi açığımız yok. Birçok sektörde genel olarak işçi eksikliği var" dedi. Bu durum, Almanya'daki ekonomik kalkınmanın önünde ciddi bir engel olarak görülüyor.

Sanayi ve inşaat sektörlerindeki personel sıkıntısı, ekonominin tamamına kıyasla yüzde 53 seviyesinde. İşçi eksikliği, birçok şirketi ciddi şekilde etkiliyor ve işlerinin aksamına neden oluyor.

İşçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almanya'da işçi olmak isteyen kişiler, işçi alımı başvurusu yapabilirler. Başvuru yapmak için izlenmesi gereken adımlar şu şekildedir:

  1. İş Arama ve İlanlar: Almanya'da iş arayanlar, iş ilanlarını inceleyerek uygun pozisyonları bulmalıdır. İş arayanlar için çeşitli iş arama platformları ve internet siteleri mevcuttur.

  2. Başvuru Şartları: Her iş ilanı, farklı şartlar ve gereksinimler içerebilir. Başvuru yapmadan önce ilanı dikkatlice inceleyin ve başvuru şartlarını yerine getirdiğinizden emin olun.

  3. Başvuru Formu Doldurma: İş ilanında belirtilen başvuru sürecini takip ederek gerekli başvuru formlarını doldurun.

  4. Belgeler ve Referanslar: İş başvuruları genellikle belgeler ve referanslarla desteklenmelidir. İş deneyimi, eğitim geçmişi ve referanslarınızı eklemek iş başvurunuzun olumlu değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

  5. Görüşmeler ve Mülakatlar: Başvurunuz olumlu karşılandığında, işverenler genellikle mülakatlar düzenler. İşverenle yapılacak görüşme sırasında kendinizi etkili bir şekilde ifade etmeye çalışın.

İşçi Alımı Başvuru Süreci Ne Zaman Başlayacak?

2 milyon işçi alımı başvuru süreciyle ilgili kesin tarihler henüz açıklanmamıştır. Ancak bu alımların sene sonuna kadar planlandığı belirtilmektedir. İşçi alımı başvurusu yapmak isteyenler, güncel duyuruları ve ilanları takip etmelidir.

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