Hangi Şehirlerde Okullar Tatil Belli Oldu! Valilik Eğitime Ara Verildiğini Açıkladı...

Öğrencilerin hava koşullarından ötürü okula gitmekte zorluk çektiği belirtildi. Valilik kararı sonrası hangi şehirlerdeki öğrenciler okula gitmeyecek belli oldu.

Hangi Şehirlerde Okullar Tatil Belli Oldu! Valilik Eğitime Ara Verildiğini Açıkladı...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-12-2023 17:50

Okullar, kar yağışı nedeniyle tatil ediliyor. Valilik kararı sonrası hangi şehirlerde eğitime ara verildi? Gecce farkı ile detayları aktarıyoruz. Iğdır'ın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, eğitim faaliyetlerini etkiledi. Diyadin, Taşlıçay ve Doğubayazıt ilçelerinde, 18 Aralık 2023 Pazartesi günü, taşımalı eğitim yapan öğrenciler ve bazı köy okullarında eğitime bir günlük ara verildi.

Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Diyadin Kaymakamlığı, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ve Yukarı Dalören köylerindeki okullar ile taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitim-öğretim faaliyetlerine bir günlük ara verilmesine karar verdi.

Taşlıçay ve Doğubayazıt'ta da Tatil

Taşlıçay Kaymakamlığı da benzer bir karar alarak, köy okulları ve taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, köy yollarının kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olması sebebiyle aynı tarihte tatil ilan etti. Bu kararlar, öğrencilerin ve velilerin güvenliği gözetilerek alındı. Kar yağışı ve tipinin etkisini kaybetmesiyle birlikte eğitim faaliyetlerinin normale döneceği bekleniyor. Bu süreçte, eğitim kurumlarının öğrenci ve velilerin güvenliğini önceliklendirmesi, onların hassasiyetini ve güvenliğe verilen önemi gösteriyor.

Kar Tatili Sonrası Okullar Ne Zaman Açılacak?

Tatil sonrası okulların normal işleyişine devam etmesi bekleniyor. Yani bir günlük aranın yeterli olacağı yönünde ifadeye yer verildi. Ancak kar yağışları günlük hayatı felç etmeye devam eder ise valilikler uygun görmesi durumunda okulları yeniden tatil edebilir. İstanbul, Ankara, Antalya gibi şehirlerimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil edilmedi.

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