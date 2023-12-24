Hangi şehirlerde okullar tatil? 25 Aralık pazartesi okullar hangi illerde tatil?

Son dakika hangi llerde okullar tatil edildi? 25 Aralık pazartesi kar tatili olan iller hangisi? Eğitime kar engeli veren iller. 25 Aralık 2023 pazartesi kar tatili veren iller şu şekilde.

Erzurum'da okullar tatil edildi!

Son dakika Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 25 Aralık pazartesi 1 gün ara verildi.

Ardahan'da okullar tatil edildi!

Son dakika Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 25 Aralık pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Ağrı'da okullar tatil edildi!

Son dakika Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 25 Aralık pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Bayburt'ta okullar tatil!

Bayburtta 25 Aralık pazartesi günü okullar tatil edildi.

Kastamonu'da taşımalı eğitim tatil!

Kastamonu'da taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. 25 Aralık 2023 pazartesi Kastamonu'da taşımalı eğitim tatil edildi.

Bingöl Karlıova'da dikkat!

Bingöl'ün karlıova ilçesinde hamile ve engelli kamu çalışanları izinli sayılacağı bildirildi.

Artvin'de okullar tatil edildi!

Artvin'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Karabük 2 ilçesinde tatil!

Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Giresun'da okullar 1 ilçede tatil!

Giresun’un alçak kesimlerinde etkili olan şiddetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kendini kar olarak gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Çamoluk ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

Erzincan 1 ilçede okullar tatil!

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.