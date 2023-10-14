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Hande Erçel, İtalya'dan paylaştı! Tarzının fiyatı dudak uçuklattı

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, yaklaşık bir yıldır bu ilişkisini sürdürüyor. Ünlü oyuncu, son zamanlarda İtalya'da çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımlar, kısa sürede büyük ilgi gördü ve yaklaşık iki milyon beğeni aldı. Ancak, Hande Erçel'in lüks tarzı ve stil tercihleri, bazı takipçileri tarafından oldukça dikkat çekici bulundu.

Hande Erçel, İtalya'dan paylaştı! Tarzının fiyatı dudak uçuklattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-10-2023 08:40

 

Hande Erçel, son dönemde yeni bir projede Burak Deniz ile ekranda boy gösterirken, aynı zamanda aşk hayatıyla da ilgi odağı oluyor. Hakan Sabancı ile birlikteliği yaklaşık bir yıldır devam eden Erçel, yaz aylarını tatil yaparak yurt dışında geçirdi. Şimdi ise, İtalya'da çekilen kendi fotoğraflarını emoji ile sosyal medya hesabından ardı ardına paylaşarak büyük bir ilgi topladı.

Paylaşımları kısa sürede 1.7 milyon beğeni aldı. Ünlü oyuncuya, aynı zamanda ablası Gamze Erçel'in "Bayıldım" yorumu geldi ve takipçilerden 35 binden fazla mesaj geldi.

İŞTE O YORUMLAR

- Ne giyerse giysin yakışıyor.
- Prenses gibisin.
- Yine yakıyorsun, gerçek dışı bir güzellik!
- Elbisen harika.

 

191 BİN TL'LİK KOMBİN

'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; dünyaca ünlü bir markanın yaklaşık 125 bin TL'lik elbisesini giyen Erçel'in; ayakkabıları 29.269 bin, çantası 20.189 bin, küpeleri ise 16.970 bin TL değerinde.

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