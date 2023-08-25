Hande Erçel ev halini paylaştı! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı

Yeni projesi Burak Deniz ile ekrana gelecek olan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da sık sık gündemde yer alıyor. Yaz boyunca ikili yurt dışında tatil yaptı ve 29 yaşındaki Erçel, son olarak 31 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Evine dair bir fotoğrafı paylaşan ünlü isim, ablası Gamze Erçel'e poz verirken köpekleri de kamerada yer aldı. Bu paylaşım kısa sürede 1.5 milyona yakın beğeni aldı. Erçel'in ablasını etiketlediği bu paylaşıma ise binlerce yorum geldi. Takipçileri, doğal ve hayvan dostu bir tutumu görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bu paylaşımın yanı sıra Hande Erçel'in ev tarzının bedeli de dikkat çekti. "Fenomenler Ne Giymiş?" adlı Instagram hesabının paylaşımına göre, ünlü oyuncunun giydiği çizgili elbisenin fiyatı bin 293 TL olarak belirlendi. Ayrıca, üzerinde "Hogwarts" yazılı bir kupa da 554 TL değerinde olduğu ifade edildi.