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Hande Erçel ev halini paylaştı! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı

Yaklaşık dokuz aylık bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından ev yaşantısına dair paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlar kısa sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı. Ayrıca, evde giydiği elbisenin fiyatı da merak konusu oldu.

Hande Erçel ev halini paylaştı! Elbisesinin fiyatı ortaya çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2023 12:12

Yeni projesi Burak Deniz ile ekrana gelecek olan Hande Erçel, Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla da sık sık gündemde yer alıyor. Yaz boyunca ikili yurt dışında tatil yaptı ve 29 yaşındaki Erçel, son olarak 31 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Evine dair bir fotoğrafı paylaşan ünlü isim, ablası Gamze Erçel'e poz verirken köpekleri de kamerada yer aldı. Bu paylaşım kısa sürede 1.5 milyona yakın beğeni aldı. Erçel'in ablasını etiketlediği bu paylaşıma ise binlerce yorum geldi. Takipçileri, doğal ve hayvan dostu bir tutumu görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bu paylaşımın yanı sıra Hande Erçel'in ev tarzının bedeli de dikkat çekti. "Fenomenler Ne Giymiş?" adlı Instagram hesabının paylaşımına göre, ünlü oyuncunun giydiği çizgili elbisenin fiyatı bin 293 TL olarak belirlendi. Ayrıca, üzerinde "Hogwarts" yazılı bir kupa da 554 TL değerinde olduğu ifade edildi.

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