Hande Erçel Atatürk fotoğrafı paylaştı! Suudi marka sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe Galatasaray derbisi bitti etkileri bitmedi. Dün Atatürk fotoğrafı paylaşan Hande Erçel'in yeni reklam anlaşması sözleşmeyi feshetti.

Hande Erçel Atatürk fotoğrafı paylaştı! Suudi marka sözleşmesini feshetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2023 10:37

Tüm Türkiye'nin kitlendiği Atatürk ve Suudi Arabistan olayları sonrası Atatürk fotoğrafı paylaşan Hande erçel'in sözleşmesi feshedildi.

2 Gün önce yayınlanmıştı!

Oyuncu ve model Hande Erçel, uluslararası bir reklamda oynamıştı. Miss Laverne Bloom parfüm reklamında boy gösteren Hande Erçel'e sabah saatlerinde kötü haber geldi.

Suudi Arabistan'a ait bir parfüm olan Laverna Parfüm Hande Erçel'in Atatürk fotoğrafı pylaştığı için sözleşmesi feshedildiği iddia ediliyor

Hande Erçel'e şok

Sudi parfüm markası Laverna, oyuncu Hande Erçel'le olan sözleşmesini iptal olması sonrası Hande Erçel'e destek yağıyor. Suudi Arabistan ile Fenerbahçe Galatasaray kaosu sonrası Erçel'in Atatürk fotoğrafı paylaşması nedeniyle sözleşmesi iptal edildiği iddia ediliyor.

Konuyla ilgili Hande Erçel yada parfüm markasından henüz bir açıklama gelmedi.

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