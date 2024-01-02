Halkbank'tan yeni borç kapatma kredisi: En düşük borçlar bile kapanacak, Üst limit yok, Ödeme 3 ay sonra! 

Halkbank'tan yeni borç kapatma kredisi: En düşük borçlar bile kapanacak, Üst limit yok, Ödeme 3 ay sonra! 
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-01-2024 21:46

Halkbank tarafından başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında borç kapatma kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 100.000 TL'ye kadar yeni bir nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. Halkbank yapmış olduğu yeni Kredi kampanyasında özellikle de düşük borcu olan ve kredi kullanmak isteyen vatandaşlara hem ihtiyaç kredisini hem de borç kapatma kredisini aynı anda ödemektedir.

HALKBANK KREDİ KAMPANYASI

Halkbank tarafından başlatılan yeni Kredi kampanyasında borç kapatma kredisi için banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Halkbank üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler ay sonuna kadar yapacakları tüm başvurularda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabiliyorlar.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Halkbank borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şubelerine giderken yanınızda götüreceğiniz evrakları merak ediyorsanız kimliğinizle birlikte sadece gelir belgenizi yanınıza götürmeniz sizler için hızlı bir şekilde sonuç verilecektir. Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlarda Kredi kampanyasına katılabiliyor ve emekli maaşı alan tüm vatandaşlar bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte borç kapatma kredisini aynı anda kullanabilmektedir. 50 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli 50.000 TL üzerindeki tüm kredilerde ise 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak vatandaşlar tarafından ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz ve ihtiyaç kredinizi bu şekilde de kullanabilirsiniz.

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