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Halkbank yaptı yapacağını! Evlenecek gençlere 90 gün ertelemeli evlilik kredisi başvuru ekranı açıldı

Türkiye'nin önde gelen bankalarından biri olan Halkbank, evlenmeyi planlayan gençlere yönelik cazip bir teklifle gündeme geldi.

Halkbank yaptı yapacağını! Evlenecek gençlere 90 gün ertelemeli evlilik kredisi başvuru ekranı açıldı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-08-2023 08:14

Banka, mobilya, ev tekstili, düğün, balayı gibi masraflar için ihtiyaç duyan gençlere 3 ay ertelemeli evlilik kredisi imkanı sunuyor.

Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı Açıldı

Halkbank, evlenmeyi düşünen gençlere 3 ay ertelemeli evlilik kredisi sunma kararı aldı. Banka, genç çiftlere özel olarak cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle evlilik masraflarını karşılayabilecekleri bir kredi ürünü sunacak. Bu kredi imkanı ile ilgilenen gençler için başvuru ekranı da açıldı.

Başvuru Şartları ve Süreci

Halkbank evlilik kredisi başvuru şartları oldukça basit ve net bir şekilde belirlendi. Kredi başvurusu yapabilmek için tek gereklilik, yeni evlenmeyi planlayan olmaktır. Başvuru sırasında müşterilerden nikah tarihini gösteren belge talep ediliyor. Evlilik kredisi başvuruları sadece Halkbank şubeleri aracılığıyla yapılabilir.

Cazip Faiz Oranları ve Vade Seçenekleri

Halkbank'tan evlilik kredisi çekecek gençler için belirlenen faiz oranı %2,69 olarak duyuruldu. Kredi tutarına göre vade seçenekleri şu şekildedir:

  • 50.000 TL'ye kadar kredi için azami vade 36 ay,
  • 50.001 TL - 100.000 TL arası kredi için azami vade 24 ay,
  • 100.001 TL üzeri kredi için azami vade 12 ay.

Bu kriterlere uyan gençler, Halkbank şubeleri aracılığıyla evlilik kredisi başvurusu yapabilir ve bu avantajlı krediden faydalanabilirler.

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