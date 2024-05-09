Halkbank Vakıfbank ve İş Bankası Hesabı Olan Herkes İçin Ortak Duyuru: Bankalardan 10000 TL Ödeme Var!

Halkbank Vakıfbank ve İş Bankası Hesabı Olan Herkes İçin Ortak Duyuru: Bankalardan 10000 TL Ödeme Var!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-05-2024 00:35

Halkbank Vakıfbank ve İş Bankası Hesabı Olan Herkes İçin Ortak Duyuru: Bankalardan 10000 TL Ödeme Var! 3 banka tarafından da başlatılan bu yeni kampanyada 10 bin TL kredi alacak kişiler, online sistemleri kullanarak veya bankaya gitmeden mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yaparak 10 bin TL kredi alabileceklerdir. Halkbank Vakıfbank ve İş Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişilere banka hemen hızlı bir şekilde kredi verecektir. 

Halkbank Vakıfbank ve İş Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler banka üzerinden kredi başvurusu yapmadan bazı şartlara uygun olması isteniyor. Halkbank Vakıfbank ve İş Bankası kredi işlemleri için banka hesabı olan kişilerin 1100 ve üzerinde bir kredi notu olması ve kredi başvurusunu da banka üzerinden direkt yapmasını istemektedir. Emekli olanlar maaş müşterisi, Sİgortalı olarak çalışanlar ise bankadan kredi alabilmeleri için 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması istenmektedir. 

Halkbank Vakıfbank ve İş Bankası üzerinden kredi şartlarına uygun olan herkes başvuru yapabilir. 10 bin TL 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilir. Daha yüksek limitlerde de banka hesabı ollan kişiler krediler alabileceklerdir. 

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