Halkbank, Şubat 2024'te Emekli Maaş Promosyonuyla Emeklileri Sevindiriyor!

Halkbank, Şubat 2024'te Emekli Maaş Promosyonuyla Emeklileri Sevindiriyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 17:23

Türkiye'nin önde gelen bankalarından Halkbank, Şubat 2024 dönemi için emekli maaş promosyonu ödemelerini duyurdu. Bu beklenen gelişme, emekliler arasında heyecan ve mutluluk yaratırken, Halkbank'ın sabit ödeme tarifesine sadık kaldığı dikkat çekiyor. Emekli maaş promosyonu, maaş miktarına bağlı olarak belirlenen özel bir ödeme sistemi sunarak, emeklilere ek finansal destek sağlıyor. İşte detaylar...

Emekli Maaş Promosyonu Ödemeleri

1. 3.500 TL’ye kadar olan emekli maaşları için 3.000 TL: Halkbank, 3.500 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına sahip müşterilerine 3.000 TL promosyon ödemesi yapacak. Bu düzenleme, düşük gelir gruplarındaki emeklilere destek olmayı amaçlıyor.

2. 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olan emekli maaşları için 3.500 TL: Orta gelir grubundaki emeklilere yönelik olarak, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındaki maaşları taşıyan müşterilere 3.500 TL promosyon ödemesi sunulacak.

3. 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olan emekli maaşları için 4.500 TL: Daha yüksek gelire sahip emeklilere yönelik olarak, 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşları taşıyan müşterilere 4.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

4. 10.000 TL ve üzeri emekli maaşları için 5.000 TL: En yüksek gelir grubundaki emeklilere destek olmak adına, 10.000 TL ve üzerinde maaş alan müşterilere 5.000 TL promosyon ödemesi sağlanacak.

Kimler Faydalanabilir?

Promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşlarını Halkbank'a taşımaları gerekiyor. Emekli maaşını Halkbank’a taşıyan müşteriler, ardından promosyon sözleşmesi imzalayarak bu ödemelerden faydalanabilirler. Bu adım, emeklilere ek finansal avantaj sağlamak amacıyla atılmış bir adımdır.

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