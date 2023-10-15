Halkbank sazı eline aldı! Yalnızca kadınlara faizsiz 500 bin TL kredi müjdesi geldi

Bu kampanya kapsamında 35 yaşını doldurmamış olan kadın girişimcilere sıfır faizli esnaf kredisi fırsatı sunulacak. İşte bu kampanyanın detayları:

Kredi Miktarı ve Koşullar:

35 yaşını doldurmamış kadın girişimcilere minimum 300 bin TL, maksimum 500 bin TL kredi imkanı sunulacak.

Başvuru Şartları:

En Az 1 Yıllık Ustalık Belgesi: Başvuru yapacak olan kadın girişimcilerin, ilgili meslek dalında en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olmaları gerekmektedir. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi: Başvuru yapacak olan girişimciler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlamış olmalıdır. 35 Yaş Sınırı: Başvurular, 35 yaşını doldurmamış kadın girişimciler için geçerlidir.

Kredi Koşulları:

Kredi miktarı, başvuran girişimcinin sahip olduğu belgelere ve iş planına göre değişebilir. Örneğin:

En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan kadın girişimcilere, kendi işini kurmaya karar verdikleri takdirde 500 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecektir.

Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve aynı zamanda Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi'ne sahip olan kadın girişimcilere de en fazla 500 bin TL faizsiz kredi verilecektir.

Bu kredi kampanyası ile kadın girişimciler, işlerini büyütmek veya yeni işletmeler kurmak için finansal destek bulabilirler. Halkbank'ın bu inisiyatifi, kadın girişimcilerin iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kadın girişimcilerin bu fırsattan yararlanabilmesi için gerekli belgelerle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu kampanya, kadın girişimcilerin ekonomik büyümeye katkıda bulunmalarına yardımcı olabilir ve onların iş dünyasında daha fazla yer almalarını teşvik edebilir.

Başvuru ve Kredi Kullanımı:

Kadın girişimcilerin bu kredi kampanyasından yararlanmak istemeleri durumunda, başvuruları Halkbank şubeleri veya resmi internet sitesi üzerinden yapabilirler. Başvuruda bulunan girişimcilerin belirtilen başvuru şartlarını taşıdıklarını belgelemeleri gerekecektir. Bu şartlar altında yapılan inceleme sonucunda kredi miktarı ve koşulları belirlenecektir.

Kredi kullanımı aşamasında ise, kadın girişimciler bu kaynakları iş planlarına ve projelerine göre kullanabilirler. İşletmelerini büyütmek veya yeni bir iş kurmak için ihtiyaç duydukları finansmanı bu kredi kampanyası aracılığıyla elde edebilirler.

Halkbank'ın başlattığı bu kampanya, kadın girişimcilere iş dünyasında daha fazla yer alma fırsatı sunarken, ekonomik büyümeye katkıda bulunmalarına olanak sağlamaktadır. Kadın girişimcilerin iş hayatında daha fazla başarılı olabilmeleri için bu tür destekler önemli bir adım teşkil etmektedir.

Kadın girişimciler, bu kredi kampanyasından yararlanmak ve kendi işlerini büyütmek veya yeni işletmeler kurmak için Halkbank'a başvurabilirler. Başvuru işlemleri ve belge gereksinimleri konusunda Halkbank'ın resmi web sitesinden veya en yakın şubesinden detaylı bilgi alabilirler.