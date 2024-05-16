HALKBANK Esnaf Kredisi Kullananların, Borcu Devam Etse Bile, Faiz Oranlarını Arttırdı!

HALKBANK Esnaf Kredisi Kullananların, Borcu Devam Etse Bile, Faiz Oranlarını Arttırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-05-2024 10:13

Esnafın sıkıntıları her zaman gündemde. Son dönemde Halkbank'ın esnaf ve sanatkarların kullandığı kredilerde faiz oranlarını artırmasıyla birlikte sektörde endişe dolu günler yaşanıyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in tepkisiyle yankı bulan bu durum, esnafın sırtındaki yükü bir kez daha gözler önüne seriyor. Kredi faizlerindeki bu ani artış, esnafın geleceği için karanlık bir tablo çiziyor.

Esnafın Karşısında Yükselen Faiz Duvarı

Esnaf için kredi, işlerini büyütme veya güçlükle başlayan bir işi ayakta tutma yolunda önemli bir araçtır. Ancak, Halkbank'ın faiz oranlarını aniden artırmasıyla birlikte bu önemli araç, bir yük haline gelmeye başladı. Mevcut faiz oranlarının neredeyse iki katına çıkması, birçok esnafın belini bükmüş durumda. Özellikle de küçük ölçekli işletmeler için bu artış, büyük bir sıkıntı ve belirsizlik kaynağı haline geldi.

TESK Başkanından Tepki: "Esnaf Yine Mağdur"

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bu ani faiz artışına sert tepki gösterdi. Palandöken, esnafın bu yüksek faizlerden dolayı mağdur olduğunu belirtirken, özellikle de faiz oranlarının eski seviyelere dönmesi için çağrıda bulundu. Palandöken'in bu açıklamaları, esnafın sesini duyurmak için atılmış önemli adımlardan biri olarak nitelendirilebilir.

Faiz Artışının Ardındaki Sebep: Enflasyon ve Ekonomik Belirsizlik

Palandöken'in belirttiği gibi, faizlerdeki bu ani artışın arkasında yatan temel sebep, ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik belirsizliklerdir. Enflasyondaki yükseliş, kredi faizlerine doğrudan etki etmekte ve esnafın sırtındaki yükü daha da ağırlaştırmaktadır. Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi ilgili kurumlarla birlikte enflasyonla mücadele etme sözü veren Palandöken, bu sürecin esnafın lehine sonuçlanması için çaba sarf ediyor.

TESK'in Mücadelesi: Esnafın Sesi Olmak

TESK, esnafın sesi olma misyonunu sürdürüyor. Faizlerdeki bu ani artışın ardından harekete geçen TESK, esnafın sıkıntılarını dile getirme ve çözüm bulma adına çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıklarla iş birliği içinde hareket eden TESK, ekonominin düzelmesi ve faiz oranlarının eski seviyelere inmesi için mücadelesine devam ediyor.

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