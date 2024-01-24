Halkbank Emekliye Umut Oldu, Mutlu Kredi Kampanyası Limitleri 100000 TL'ye Yükseldi

Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirdiği kampanyasına emekli kredisin limitlerini 100.000 TL olarak güncelledi. Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm bireysel müşteriler için başlatılan Bu kampanyada 100.000 TL'ye kadar kredi kullanmanız halinde 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilecek. Halkbank bireysel tüketici kredisi kampanyasından başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

Halkbank emekli maaşı hesabınız üzerinden vermiş olduğunuz bireysel tüketici kredisi kampanyası ile birlikte sizlere uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemelerinizi hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak kullandırmaktadır. acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek bireysel kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan tüm Bireysel müşterilerin en yakın banka şubesi üzerinden de işlemleri gerçekleştiriliyor ve ihtiyaç kredisi olarak 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi hem borç kapatma kredisi alabiliyor.

Halkbank üzerinden emekli kredisi kullanmak istiyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmek için şartları uygun olan tüm bireysel müşterilere hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve ödemeler aynı gün içinde hesaplara yatırılırdı kullandırılacaktır. Halkbank bireysel tüketici kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen vatandaşlar için aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yaparken bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılmak isteyen emeklilerin maaş müşterileri olmaları şartı ile kredi ödemeleri verilir. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.